Автосалон: плановое обслуживание автомобилей все чаще оформляют в рассрочку

Чаще всего рассрочку запрашивают для проведения планового техобслуживания, но также становится популярным приобретение в рассрочку и дополнительного оборудования, например, новых летних или зимних шин. „В первую очередь люди ориентируются на доступность ежемесячного платежа. Поскольку в сотрудничестве с Inbank мы можем предложить беспроцентную рассрочку, то этой зимой увеличилось количество запросов на возможность распределить платеж на более длительный срок“, - рассказал руководитель послепродажного обслуживания Topauto Ристо Сейлер.

Средний ежемесячный платеж по взятым в конце прошлого и начале этого года рассрочкам составляет около 120 евро.

„Раньше чаще всего оформляли рассрочку на три месяца, но в этом году более распространенными стали также шести- и десятимесячные периоды погашения. Это показывает, что люди планируют свои расходы более тщательно, и, если возможно, распределяют крупные траты на более длительный срок, чтобы ежемесячная нагрузка была не слишком высокой“, - добавил Сейлер.

За первые два месяца этого года средняя сумма, оформляемая в рассрочку на ремонт, выросла почти в 2,5 раза. Если в начале прошлого года средний размер такой рассрочки составлял 260 евро, то в этом году – уже 660 евро.

„Людям в этом году, возможно, сложнее сразу заплатить, например, тысячу евро за ремонт автомобиля, поэтому они ищут возможность оформить рассрочку, – пояснил Сейлер. – В то же время важно устранять неисправности сразу после их появления, поскольку в противном случае проблемы усугубятся, и в будущем ремонт, скорее всего, обойдется дороже“.

Topauto действует на автомобильном рынке Эстонии с 1994 года, продавая модели Hyundai, SEAT, CUPRA, Suzuki, Isuzu, Citroën, Mitsubishi, Honda, Opel и KGM. Предприятие регулярно поддерживает культуру и спорт.

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