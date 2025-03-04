МНЕНИЕ | Когда изоляционизм становится предательством?

1940 год - в Европе фашисты уже захватили Австрию, Чехословакию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Норвегию и большую часть Франции. Начиная с лета, Лондон бомбят практически ежедневно, целые города разрушены - Англия в одиночку сражается с Гитлером, и положение очень тяжелое.

1940 год - мы (американцы, я же себя американцем представляю в 1940-м году) помогаем Англии совсем-совсем немного. За все поставки нам платят золотом, которое вот-вот кончится. Оружие поставляют в минимальных количествах - президенту Рузвельту приходится действовать в обход Конгресса, в котором доминируют изоляционисты, требующие соблюдать нейтралитет. До ленд-лиза (бесплатных, по факту, поставок оружия) ещё долгие месяцы. Мне - в 1940-м году - это кажется глупостью, незнанием истории и непониманием международной политики, но большинство поддерживает изоляционистов.

1940 год в Европе - евреи давно превращены в нелюдей, они поражены в правах, лишены работы и собственности, носят жёлтые звёзды и насильственно переселяются в гетто. До начала массовых убийств ещё два года, но совершенно ясно, что мои еврейские родственники, друзья, знакомые - в смертельной опасности.

Но 1940 год - Америка соблюдает нейтралитет и не пускает к себе еврейских беженцев. Только год назад корабль с беженцами из Европы развернут обратно. Предложение предоставить убежище 20 тысячам еврейских детей из Германии не проходит в Конгрессе. Изоляционистам не интересны беженцы, не интересна поддержка стран, принимающих беженцев. Мне - мне в 1940-м году - это кажется бессмысленной жестокостью, но большинство поддерживает изоляционистов.

1940 год. Сбрасывая бомбы на Лондон, Гитлер говорит в своих публичных выступлениях о том, как ему нужен мир. Точно то же самое он говорил перед нападением на Чехословакию, на Польшу, на Францию...