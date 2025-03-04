МНЕНИЕ | Когда изоляционизм становится предательством?
2025 год даёт возможность понять, как чувствовали себя американцы в 1940 году. Что бы чувствовал я в 1940 году, если бы там оказался, пишет экономист Константин Сонин.
1940 год - в Европе фашисты уже захватили Австрию, Чехословакию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Норвегию и большую часть Франции. Начиная с лета, Лондон бомбят практически ежедневно, целые города разрушены - Англия в одиночку сражается с Гитлером, и положение очень тяжелое.
1940 год - мы (американцы, я же себя американцем представляю в 1940-м году) помогаем Англии совсем-совсем немного. За все поставки нам платят золотом, которое вот-вот кончится. Оружие поставляют в минимальных количествах - президенту Рузвельту приходится действовать в обход Конгресса, в котором доминируют изоляционисты, требующие соблюдать нейтралитет. До ленд-лиза (бесплатных, по факту, поставок оружия) ещё долгие месяцы. Мне - в 1940-м году - это кажется глупостью, незнанием истории и непониманием международной политики, но большинство поддерживает изоляционистов.
1940 год в Европе - евреи давно превращены в нелюдей, они поражены в правах, лишены работы и собственности, носят жёлтые звёзды и насильственно переселяются в гетто. До начала массовых убийств ещё два года, но совершенно ясно, что мои еврейские родственники, друзья, знакомые - в смертельной опасности.
Но 1940 год - Америка соблюдает нейтралитет и не пускает к себе еврейских беженцев. Только год назад корабль с беженцами из Европы развернут обратно. Предложение предоставить убежище 20 тысячам еврейских детей из Германии не проходит в Конгрессе. Изоляционистам не интересны беженцы, не интересна поддержка стран, принимающих беженцев. Мне - мне в 1940-м году - это кажется бессмысленной жестокостью, но большинство поддерживает изоляционистов.
1940 год. Сбрасывая бомбы на Лондон, Гитлер говорит в своих публичных выступлениях о том, как ему нужен мир. Точно то же самое он говорил перед нападением на Чехословакию, на Польшу, на Францию...
В том же самом 1940-м году оба кандидата в президенты США, действующий президент Рузвельт и республиканец Уиндел Уилки обещают избирателям, что их мальчики „не будут умирать в чужих войнах“. Кампания Уилки поддерживается крупнейшими бизнесменами, которым не нравится политика „большого государства“, проводимая Рузвельтом. Мне - мне в 1940-м году - политика неучастия в разрастающемся мировом конфликте кажется близорукой и безответственной, но большинство поддерживает изоляционистов.
В итоге, конечно, американские изоляционисты, „America First“ столетней давности, прозрели. Прозрели, когда Япония нанесла масштабный бомбовый удар по Тихоокеанской флотилии, а Германия объявила США войну. В итоге цена предвоенного „я в домике“, нежелание остановить Гитлера тогда, когда это было можно сделать легко и дёшево, оказалась очень высокой. Сотни тысяч американских солдат погибли за свободу и независимость стран Европы.
Но это было всё потом. Глядя назад из 1945-го сложно, наверное, было поверить, как сильны были изоляционисты в 1940-м. А глядя назад из 2025-го, поверить несложно.
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