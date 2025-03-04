Infortar построил современный логистический центр для Rimi

„Инвестиции в период экономического спада создают предпосылки для будущего экономического роста. Дополнительную уверенность в инвестициях нам придала работа с надежным партнером — международным концерном Rimi, который прочно укрепился в Эстонии. Для Infortar это значительное расширение портфеля недвижимости. За год мы увеличили его почти вдвое и стали одним из крупнейших владельцев недвижимости в странах Балтии“, — отметил председатель правления Infortar Айн Ханшмидт.

По словам генерального директора Rimi Eesti Кристель Метс, новый объект создаст современные условия труда для сотрудников Rimi, повысит эффективность складской логистики и позволит вывести продукцию Rimi на новый уровень. „Идея логистического центра возникла у нас давно, и мы искренне рады, что он получился именно таким, как мы хотели“, — сказала Кристель Метс, поблагодарив всех участников проекта за качественную и своевременную реализацию проекта.

В новом здании расположены логистический центр площадью 17 900 м², головной офис Rimi площадью 4000 м² и центральная кухня площадью 2300 м². Генеральным подрядчиком строительства выступила компания INF Ehitus, а разработчиком проекта — AS Infortar.

Строительные работы начались весной 2023 года, в ходе которых использовались новейшие технологии, в том числе метод повышения несущей способности грунта с помощью дренажных систем. Особенностью проекта стало также создание горячей кухни для сети Rimi и вместительных морозильных камер, необходимых для хранения пищевых продуктов.

Разработка логистического центра началась в 2021 году компанией Lumi Capital, которая подписала договор аренды с Rimi Eesti и провела подготовительные работы до начала строительства. Сегодня Lumi Capital остаётся миноритарным акционером проекта логистического центра.