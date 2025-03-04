Infortar построил современный логистический центр для Rimi
„Инвестиции в период экономического спада создают предпосылки для будущего экономического роста. Дополнительную уверенность в инвестициях нам придала работа с надежным партнером — международным концерном Rimi, который прочно укрепился в Эстонии. Для Infortar это значительное расширение портфеля недвижимости. За год мы увеличили его почти вдвое и стали одним из крупнейших владельцев недвижимости в странах Балтии“, — отметил председатель правления Infortar Айн Ханшмидт.
По словам генерального директора Rimi Eesti Кристель Метс, новый объект создаст современные условия труда для сотрудников Rimi, повысит эффективность складской логистики и позволит вывести продукцию Rimi на новый уровень. „Идея логистического центра возникла у нас давно, и мы искренне рады, что он получился именно таким, как мы хотели“, — сказала Кристель Метс, поблагодарив всех участников проекта за качественную и своевременную реализацию проекта.
В новом здании расположены логистический центр площадью 17 900 м², головной офис Rimi площадью 4000 м² и центральная кухня площадью 2300 м². Генеральным подрядчиком строительства выступила компания INF Ehitus, а разработчиком проекта — AS Infortar.
Строительные работы начались весной 2023 года, в ходе которых использовались новейшие технологии, в том числе метод повышения несущей способности грунта с помощью дренажных систем. Особенностью проекта стало также создание горячей кухни для сети Rimi и вместительных морозильных камер, необходимых для хранения пищевых продуктов.
Разработка логистического центра началась в 2021 году компанией Lumi Capital, которая подписала договор аренды с Rimi Eesti и провела подготовительные работы до начала строительства. Сегодня Lumi Capital остаётся миноритарным акционером проекта логистического центра.
За год портфель недвижимости Infortar вырос с 100 000 до 141 000 квадратных метров. В него входят три отеля в центре Таллинна и один в Риге, шесть офисных зданий в Таллинне, логистические центры в Маарду и Лаагри, спортивный центр в Ласнамяэ и центр семейных врачей в Нымме. Под управлением инженерных и строительных предприятий Infortar летом этого года в Пярну откроется новый мост, в следующем году в Ласнамяэ откроется второй магазин DEPO в Эстонии, а в начале 2028 года завершится строительство участка железной дороги Rail Baltica между Кангру и Саку.
Infortar работает в семи странах, основные направления деятельности компании — морской транспорт, энергетика и недвижимость. Infortar владеет 68,5% акций AS Tallink Grupp, 100% акций AS Elenger Grupp, а также диверсифицированным и современным портфелем недвижимости площадью около 141 000 м². Помимо основных направлений, Infortar также занимается строительством, добычей полезных ископаемых, сельским хозяйством, полиграфией и другими видами деятельности. В состав группы Infortar входят 110 предприятий: 101 дочернее предприятие, 4 ассоциированные компании и 5 дочерних предприятий ассоциированных компаний. Без учета ассоциированных компаний Infortar предоставляет рабочие места для 6228 человек.
Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) входит в группу Rimi Baltic AB, основанную на шведском капитале, единственным владельцем которой является ICA Gruppen AB. Сильные стороны Rimi — это ассортимент полезных для здоровья продуктов, качественные фрукты и разнообразие собственных брендов. В трех странах Балтии у Rimi Baltic AB 301 магазин, включая 94 гипермаркета (из них 17 в Эстонии), 89 супермаркетов (из них 23 в Эстонии), 98 мини-магазинов Rimi (из них 39 в Эстонии) и 20 магазинов Express Rimi (из них 3 в Эстонии). Rimi предоставляет работу около 2800 человек в Эстонии.