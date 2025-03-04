Безработный Кылварт: подумывал устроиться в школу учителем, но школы боятся меня брать - я же бывший мэр

Председатель Центристской партии — престижный титул, но денег за это не платят. За последний год Кылварт в каком-то смысле пережил большие финансовые потрясения — от зарплаты в 7000 евро до безработицы. В Эстонии не так много рабочих мест, предлагающих зарплату в таком же диапазоне.

„Но нужно учитывать, что доход будет ниже, — говорит Кылварт, официально зарегистрировавшийся как безработный. — Возможно, в этом проблема политиков, которые всегда надеются, что будут постоянно обеспечены какой-нибудь должностью. Независимо от того, являетесь ли вы членом Рийгикогу, городского управления или правительства, политическая партия как будто бы должна обеспечить, чтобы денежки капали. Если этого не происходит, вы меняете партию. Вы отказываетесь от принципов. Я не думаю, что это правильно“.

Когда Мари Карелль спросила, чем бывший мэр зарабатывает на жизнь, Кылварт ответил, что он является членом городского собрания и в то же время официально числится безработным. Будучи тренером по тхэквондо, Кылварт два раза в неделю также „работает“ в спортивном центре Sõle, но ему за это не платят. „Моя работа в основном на добровольных началах, — пояснил Кылварт. — Как и в Центристской партии, в качестве тренера“.

Следует отметить, что пособие по безработице рассчитывается от предыдущей зарплаты. Однако граница заработной платы составляет 5000 евро, из которых 60% выплачивается в первые три месяца и 40% — в последующие девять месяцев. Это значит, что Кылварт каждый месяц получает около 2000 евро из Кассы по безработице. Кроме того, компенсация члену городского собрания составляет 700 евро. „Плюс, бесплатная парковка в городе. На этом тоже можно сэкономить“, — добавляет Кылварт.

Кылварт подумывал поехать отдыхать в Турцию, но, пересмотрев свои доходы, решил пропустить эту зиму. „Посмотрим, как пойдут дела в этом году“.