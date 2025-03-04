Безработный Кылварт: подумывал устроиться в школу учителем, но школы боятся меня брать - я же бывший мэр(27)
Михаил Кылварт, год назад лишившийся поста мэра Таллинна, зарегистрировался как безработный и сейчас занят поисками работы. Его вполне бы устроила физическая работа или должность учителя, рассказал он в сегодняшней программе „Laser“.
Председатель Центристской партии — престижный титул, но денег за это не платят. За последний год Кылварт в каком-то смысле пережил большие финансовые потрясения — от зарплаты в 7000 евро до безработицы. В Эстонии не так много рабочих мест, предлагающих зарплату в таком же диапазоне.
„Но нужно учитывать, что доход будет ниже, — говорит Кылварт, официально зарегистрировавшийся как безработный. — Возможно, в этом проблема политиков, которые всегда надеются, что будут постоянно обеспечены какой-нибудь должностью. Независимо от того, являетесь ли вы членом Рийгикогу, городского управления или правительства, политическая партия как будто бы должна обеспечить, чтобы денежки капали. Если этого не происходит, вы меняете партию. Вы отказываетесь от принципов. Я не думаю, что это правильно“.
Когда Мари Карелль спросила, чем бывший мэр зарабатывает на жизнь, Кылварт ответил, что он является членом городского собрания и в то же время официально числится безработным. Будучи тренером по тхэквондо, Кылварт два раза в неделю также „работает“ в спортивном центре Sõle, но ему за это не платят. „Моя работа в основном на добровольных началах, — пояснил Кылварт. — Как и в Центристской партии, в качестве тренера“.
Следует отметить, что пособие по безработице рассчитывается от предыдущей зарплаты. Однако граница заработной платы составляет 5000 евро, из которых 60% выплачивается в первые три месяца и 40% — в последующие девять месяцев. Это значит, что Кылварт каждый месяц получает около 2000 евро из Кассы по безработице. Кроме того, компенсация члену городского собрания составляет 700 евро. „Плюс, бесплатная парковка в городе. На этом тоже можно сэкономить“, — добавляет Кылварт.
Кылварт подумывал поехать отдыхать в Турцию, но, пересмотрев свои доходы, решил пропустить эту зиму. „Посмотрим, как пойдут дела в этом году“.
Недавно вступило в силу решение Государственного суда Эстонии, обязывающее Центристскую партию выплатить штраф в размере одного миллиона евро. Как председатель партии, Кылварт почувствовал личную ответственность и перевел на счет партии 1000 евро. „Я стал смотреть, можно ли сегодня где-нибудь устроиться на работу с почасовой оплатой, где нужно что-то поднимать и переносить. Физическая работа для меня совершенно окей. Думаю, мне это даже нравится. Но найти ничего подобно особо не удалось“, — рассказал Кылварт про свои поиски работы.
„Возможно, работа курьером или таксистом — это вариант, но это не очень полезная для здоровья работа. Вот почему я не хочу этим заниматься. Я также отмечу, что если жизнь заставит это делать, то для меня это не проблема. Мужчина должен зарабатывать деньги, делать нечего“.
В качестве второго варианта Кылварт рассматривал возможность стать школьным учителем, поскольку раньше он читал лекции. „Я знаю, что потребность в этом действительно есть. Особенно сейчас. Когда переходный период уже начался и учителей, которые могут преподавать на эстонском языке, не так много. Я начал предлагать себя. В какой-то момент я понял, что ничего не могу сделать - школы меня боятся. Например, они боятся взять меня в качестве учителя обществознания. Потому что, ну... бывший мэр. На всякий случай.“