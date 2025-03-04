Шмыгаль: Киев готов подписать соглашение с США по ресурсам
Украина готова „в любой момент“ подписать сделку с США по полезным ископаемым. Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль на пресс-конференции во вторник, 4 марта. При этом он выразил благодарность американскому народу за оказанную Украине поддержку.
„Мы, повторяю, благодарны американцам, американской нации. Мы готовы подписать соглашение, которое подготовлено, о создании соответствующего инвестиционного фонда для того, чтобы начать работу с США на абсолютно прагматичной, экономической основе. Это соглашение утверждено правительством Украины. Мы в любой момент готовы начать это сотрудничество“, - цитирует Шмыгаля в переводе на русский язык информагентство УНН.
По словам украинского премьера, США являются для Киева „стратегическим, важным, сверхважным партнером“. „Мы благодарны США и будем делать все для того, чтобы наше сотрудничество продолжалось на том же уровне, на котором было до сих пор, настойчиво, дипломатично, спокойно. Работаем над этим, повторю, ежедневно, и ежедневно происходят контакты с администрацией президента, с Конгрессом, и эта работа будет продолжаться. Я убежден, что мы достигнем мира в Украине совместно“, - подчеркнул Шмыгаль.
26 февраля Денис Шмыгаль сообщил, что украинские власти принимают шаги, необходимые для подписания соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления. В тот же день премьер-министр озвучил основные положения документа, в соответствии с которыми Инвестиционный фонд восстановления станет совместной собственностью Украины и США, и будет управляться обеими странами.
Приостановка военной помощи США Украине
3 марта несколько СМИ, включая агентство Reuters и газету The Wall Street Journal, сообщили, ссылаясь на анонимного представителя Белого дома, о решении Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине до тех пор, пока украинские власти не продемонстрируют свою „приверженность миру“.
„По словам официальных лиц, пауза будет распространяться на всю военную технику, которая еще не находится на территории Украины, и является прямым ответом на то, что Трамп считает плохим поведением Зеленского (во время переговоров в Овальном кабинете Белого дома. - ред.) на прошлой неделе“, - написал телеканал CNN на своем сайте 3 марта.
По оценке неназванных западных чиновников, приведенной в этой публикации, „Украина, вероятно, сможет поддерживать нынешний темп боевых действий в течение нескольких недель, возможно, до начала лета, - прежде чем пауза со стороны США начнет оказывать существенное влияние“.
4 марта газета The Times подчеркнула, что длительная приостановка поставок оружия может существенно осложнить действия украинских войск на фронте и ослабить позиции Зеленского на предстоящих мирных переговорах.
По мнению журналистов, „похоже, что президент Трамп пользуется вооружениями (приостановкой поставки вооружений Украине, защищающейся от агрессии РФ. - ред.) в качестве разменной монеты, чтобы добиться своего в переговорах о застопорившейся сделке по минералам“.
Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции 4 марта, что сегодня Украина производит около трети необходимого ей оружия и имеет цель довести этот показатель до уровня в 50%. „Подчеркну - более 30% необходимого для защиты оружия, техники, боеприпасов Украина уже производит самостоятельно. Цель - 50%. Мы активно развиваем это, и, уверен, в этом году мы этой цели достигнем“, - цитирует Шмыгаля онлайн-издание „Украинская правда“.
Военная помощь США Украине
Согласно расчетам Института мировой экономики в Киле (IfW), с 2022 года США предоставили Украине помощь на сумму 114,2 миллиарда долларов (приблизительно 109 миллиардов евро). По информации Госдепартамента США, только военная помощь, оказанная с начала войны в феврале 2022 года до вступления Трампа в должность, составила 65,9 миллиарда долларов, что делает США крупнейшим вкладчиком в защиту Украины от российской агрессии среди всех стран.