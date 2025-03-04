Шмыгаль: Киев готов подписать соглашение с США по ресурсам

Украина готова „в любой момент“ подписать сделку с США по полезным ископаемым. Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль на пресс-конференции во вторник, 4 марта. При этом он выразил благодарность американскому народу за оказанную Украине поддержку.

„Мы, повторяю, благодарны американцам, американской нации. Мы готовы подписать соглашение, которое подготовлено, о создании соответствующего инвестиционного фонда для того, чтобы начать работу с США на абсолютно прагматичной, экономической основе. Это соглашение утверждено правительством Украины. Мы в любой момент готовы начать это сотрудничество“, - цитирует Шмыгаля в переводе на русский язык информагентство УНН.

По словам украинского премьера, США являются для Киева „стратегическим, важным, сверхважным партнером“. „Мы благодарны США и будем делать все для того, чтобы наше сотрудничество продолжалось на том же уровне, на котором было до сих пор, настойчиво, дипломатично, спокойно. Работаем над этим, повторю, ежедневно, и ежедневно происходят контакты с администрацией президента, с Конгрессом, и эта работа будет продолжаться. Я убежден, что мы достигнем мира в Украине совместно“, - подчеркнул Шмыгаль.

26 февраля Денис Шмыгаль сообщил, что украинские власти принимают шаги, необходимые для подписания соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления. В тот же день премьер-министр озвучил основные положения документа, в соответствии с которыми Инвестиционный фонд восстановления станет совместной собственностью Украины и США, и будет управляться обеими странами.

Приостановка военной помощи США Украине

3 марта несколько СМИ, включая агентство Reuters и газету The Wall Street Journal, сообщили, ссылаясь на анонимного представителя Белого дома, о решении Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине до тех пор, пока украинские власти не продемонстрируют свою „приверженность миру“.