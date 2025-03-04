Подписано соглашение о регулировании ночной жизни в Старом городе. Что изменится?

„Разнообразная ночная жизнь является важной частью привлекательности Таллинна, но она не должна нарушать покой и безопасность местных жителей, – отметил мэр Евгений Осиновский. – Соглашением доброй воли мы стремимся внедрить модель общественной безопасности, в рамках которой общие правила будут согласованы путем сотрудничества предпринимателей, города и местных жителей. Только так мы сможем достичь баланса между ночной жизнью и ночным покоем“.

Соглашение предусматривает для города Таллинна увеличение числа пеших патрулей Муниципальной полиции в выходные дни, расширение ночных уборочных работ, установку дополнительных контейнеров для мусора и, при необходимости, камер видеонаблюдения. Помимо этого, для сотрудников развлекательных заведений будут организованы тренинги по вопросам ответственной подачи алкоголя и профилактики сексуальных домогательств.

„Приятно, что в Старом городе работает все больше предпринимателей, открыто размышляющих о том, как предлагать хорошие развлечения, учитывая при этом интересы сообщества. Только вместе мы сможем снова сделать Старый город приятным и безопасным как для любителей ночной жизни, так и для местных жителей“, – сказала советник по ночной жизни Натали Метс.

Присоединившийся к соглашению предприниматель Сийм Суси отметил, что его подпись демонстрирует отношение к сообществу. „Подписание соглашения показывает, что предпринимателю не безразлично, что происходит вокруг. Он готов учитывать мнение местных жителей и других предпринимателей. Благодаря конкретным правилам теперь есть четкие последствия, с которыми можно столкнуться в случае нарушения. Конечно, чем больше предпринимателей присоединятся к соглашению, тем больший вес оно будет иметь, ведь документ устанавливает общие условия и ответственность для всех“.