Подписано соглашение о регулировании ночной жизни в Старом городе. Что изменится?
Таллиннская городская управа и предприниматели, владеющие в Старом городе развлекательными заведениями, подписали соглашение доброй воли с целью обеспечить устойчивое развитие ночной жизни и защитить при этом право местных жителей и туристов на спокойный сон и безопасность. Свою подпись поставили 17 предпринимателей.
„Разнообразная ночная жизнь является важной частью привлекательности Таллинна, но она не должна нарушать покой и безопасность местных жителей, – отметил мэр Евгений Осиновский. – Соглашением доброй воли мы стремимся внедрить модель общественной безопасности, в рамках которой общие правила будут согласованы путем сотрудничества предпринимателей, города и местных жителей. Только так мы сможем достичь баланса между ночной жизнью и ночным покоем“.
Соглашение предусматривает для города Таллинна увеличение числа пеших патрулей Муниципальной полиции в выходные дни, расширение ночных уборочных работ, установку дополнительных контейнеров для мусора и, при необходимости, камер видеонаблюдения. Помимо этого, для сотрудников развлекательных заведений будут организованы тренинги по вопросам ответственной подачи алкоголя и профилактики сексуальных домогательств.
„Приятно, что в Старом городе работает все больше предпринимателей, открыто размышляющих о том, как предлагать хорошие развлечения, учитывая при этом интересы сообщества. Только вместе мы сможем снова сделать Старый город приятным и безопасным как для любителей ночной жизни, так и для местных жителей“, – сказала советник по ночной жизни Натали Метс.
Присоединившийся к соглашению предприниматель Сийм Суси отметил, что его подпись демонстрирует отношение к сообществу. „Подписание соглашения показывает, что предпринимателю не безразлично, что происходит вокруг. Он готов учитывать мнение местных жителей и других предпринимателей. Благодаря конкретным правилам теперь есть четкие последствия, с которыми можно столкнуться в случае нарушения. Конечно, чем больше предпринимателей присоединятся к соглашению, тем больший вес оно будет иметь, ведь документ устанавливает общие условия и ответственность для всех“.
Собственники развлекательных заведений обязуются снижать уровень шума с помощью конструктивных решений, обеспечивать безопасность у входа и информировать посетителей о правилах общественного порядка. Кроме того, важным аспектом является сотрудничество с местными жителями для обсуждения и решения вопросов, касающихся ночного покоя.
В рамках соглашения будут проводиться как минимум два круглых стола в год, на которых город, органы правопорядка и предприниматели будут оценивать ситуацию в сфере ночной жизни и согласовывать дальнейшие шаги.
С сегодняшнего дня Таллинн вводит новые меры надзора. В случае повторных нарушений и игнорирования предписаний город установит для развлекательных заведений временные ограничения на проигрывание музыки и продажу алкоголя. Для обеспечения этих ограничений будут применяться штрафы в отношении как предпринимателя, так и собственника здания. При передаче в пользование городских помещений (торговых площадей и террас) также будут соблюдаться принципы соглашения доброй воли. Контракты с предприятиями, которые нарушают правила общественной безопасности, будут расторгнуты.