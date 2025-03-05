Ласнамяэ ищет оператора площадки для обучения вождению

„В настоящее время эта территория используется недостаточно эффективно, и на ней часто оставляют прицепы и трейлеры, для чего эта площадка совершенно не предназначена. Управа стремится придать этой площадке четкое назначение и привести ее в порядок, обеспечив необходимую инфраструктура для обучения водителей“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Цель тендера – найти подрядчика, которому будет передан в эксплуатацию расположенный по адресу Мустакиви теэ, 29 участок площадью около 6000 м2 для организации учебных поездок. Сооружение предоставляется в эксплуатацию на пять лет.

В обязанности оператора входит соблюдение норм благоустройства, пожарной безопасности, охраны труда, санитарных норм и норм по защите окружающей среды. Оператор также должен обеспечить достаточное освещение, регулярное обслуживание территории и, при необходимости, обновление инфраструктуры за свой счет. Кроме того, оператор обязан ремонтировать повреждения покрытия не реже одного раза в год.

Районная управа подчеркивает, что в настоящее время предоставляемое в эксплуатацию сооружение не приспособлено для организации уроков вождения, и подрядчик должен будет завершить его переоборудование в течение трех месяцев после заключения договора.

Срок подачи тендерных предложений – 10 марта.

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