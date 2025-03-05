Подключиться к централизованному теплоснабжению и привести дворы в порядок – квартирные товарищества Таллинна уже могут подавать заявки на субсидию

„Цель новых мер – снизить энергозатраты многоквартирных домов, а значит, и их воздействие на окружающую среду, а также привести в порядок наши дома и прилегающие к ним дворы. Именно поэтому мы делаем акцент на подключении к централизованному теплоснабжению, реконструкции тепловых узлов и переходе на бестопливное отопление там, где централизованное теплоснабжение отсутствует. Помимо этого, мы поддерживаем установку лифтов в многоквартирных домах, а также создание дворов, безопасных как для семей, так и для экологии“, – сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.

Согласно новому порядку поддержки квартирных товариществ, субсидии делятся на два тематических блока: „Дома – в порядок“ и „Дворы – в порядок“. Во всех случаях доля самофинансирования квартирного товарищества составляет 50%.

В фокусе программы „Дома – в порядок“ – развитие централизованного теплоснабжения и систем отопления, поскольку, согласно проведенной в Таллинне в 2024 году инвентаризации выбросов парниковых газов, использование централизованного теплоснабжения помогает значительно снизить уровень их выбросов. О субсидии можно ходатайствовать для перехода на безэмиссионные системы отопления (отопительные системы с тепловыми насосами) в районах, где отсутствует централизованное теплоснабжение. Также субсидии можно получить на проектирование комплексного обновления многоквартирного дома, подключение к централизованному теплоснабжению, модернизацию теплового узла, а также установку новых лифтов для повышения доступности зданий. Бюджет программы „Дома – в порядок“ составляет 1 710 000 евро, ходатайства рассматривает бюро зеленого перехода при Таллиннском центре стратегического управления.