Подключиться к централизованному теплоснабжению и привести дворы в порядок – квартирные товарищества Таллинна уже могут подавать заявки на субсидию
С 3 марта таллиннские квартирные товарищества могут ходатайствовать о получении субсидии на климатически безопасное благоустройство многоквартирных домов и их дворов. В бюджете Таллинна на 2025 год на поддержку квартирных товариществ выделено более 2,4 миллиона евро.
„Цель новых мер – снизить энергозатраты многоквартирных домов, а значит, и их воздействие на окружающую среду, а также привести в порядок наши дома и прилегающие к ним дворы. Именно поэтому мы делаем акцент на подключении к централизованному теплоснабжению, реконструкции тепловых узлов и переходе на бестопливное отопление там, где централизованное теплоснабжение отсутствует. Помимо этого, мы поддерживаем установку лифтов в многоквартирных домах, а также создание дворов, безопасных как для семей, так и для экологии“, – сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Согласно новому порядку поддержки квартирных товариществ, субсидии делятся на два тематических блока: „Дома – в порядок“ и „Дворы – в порядок“. Во всех случаях доля самофинансирования квартирного товарищества составляет 50%.
В фокусе программы „Дома – в порядок“ – развитие централизованного теплоснабжения и систем отопления, поскольку, согласно проведенной в Таллинне в 2024 году инвентаризации выбросов парниковых газов, использование централизованного теплоснабжения помогает значительно снизить уровень их выбросов. О субсидии можно ходатайствовать для перехода на безэмиссионные системы отопления (отопительные системы с тепловыми насосами) в районах, где отсутствует централизованное теплоснабжение. Также субсидии можно получить на проектирование комплексного обновления многоквартирного дома, подключение к централизованному теплоснабжению, модернизацию теплового узла, а также установку новых лифтов для повышения доступности зданий. Бюджет программы „Дома – в порядок“ составляет 1 710 000 евро, ходатайства рассматривает бюро зеленого перехода при Таллиннском центре стратегического управления.
„О желании подключиться к централизованному теплоснабжению можно сообщить через сайт Utilitas, наши менеджеры позаботятся о том, чтобы процесс подключения был для квартирного товарищества максимально простым. Совместно с квартирными товариществами будут найдены подходящие решения для проектирования и строительства трубопровода, а также выбрано оборудование для теплового узла. Централизованное теплоснабжение – это самый удобный и безопасный способ отопления зданий в городе, он обеспечивает чистый воздух, надежность услуги, стабильную цену и эффективное использование ресурсов“, – отметил председатель правления AS Utilitas Tallinn Роберт Китт.
Программа „Дворы – в порядок“ направлена на создание зеленых зон, способных адаптироваться к изменениям климата, природных систем ливневого водоотвода и водопроницаемого покрытия. Кроме того, по-прежнему будет субсидироваться строительство велосипедных и мусорных домов, а также игровых площадок, использование заглубленных контейнеров и установка камер видеонаблюдения. Бюджет программы „Дворы – в порядок“ составляет 715 000 евро, ходатайства впредь будут рассматривать районные управы.
Больше не предоставляются такие действовавшие ранее виды поддержки, как субсидии на проведение аудита и постаудитную деятельность, пожарную безопасность, программу „Фасады – в порядок“, обучение, установку зарядной инфраструктуры для электромобилей, парковки, ремонт асфальтового покрытия, строительство ограждений и зеленый переход. Меры, прежде входившие в программу „Зеленый двор“, объединены с программой „Дворы – в порядок“.
С подробной информацией об обновленных мерах поддержки можно ознакомиться на сайте Таллинна https://www.tallinn.ee/et/korteriühistu.
Инфочас на тему программы поддержки „Дома – в порядок“ пройдет 11 марта в 17.30–18.30.
Инфочас на тему программы поддержки „Дворы – в порядок“ пройдет 18 марта в 17.30-18.30.
О субсидии можно ходатайствовать с 3 марта в Таллиннской инфосистеме субсидий на проекты и деятельность Projekti- ja tegevustoetuste infosüsteem. Ходатайства принимаются круглогодично, пока не будет исчерпан бюджет программы.