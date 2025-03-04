04.03.2025, 15:45
ВИДЕО | Марек Мадисоо, обвиняемый в убийстве блогера и множестве других преступлений, устроил дебош в зале суда
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 4 марта, в Харьюском уездном суде начались слушания по делу Марека Мадисоо. Помимо ряда других преступлений, его обвиняют в убийстве YouTube-блогера Карлоса Колька в камере Таллиннской тюрьмы.
Сегодняшнее вступительное заседание было посвящено преступлениям, которые Мадисоо совершил до того, как его взяли под стражу в начале прошлого года. Например, угон автомобиля у потерпевшего по имени Юлиус.
Когда сегодня в зале суда Юлиус рассказывал об эпизоде с угоном, Мадисоо настолько сильно вышел из себя, что конвою пришлось приложить немало усилий, чтобы его успокоить.
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