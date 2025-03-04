С 1 апреля Таллинн снизит плату за место в детском саду

В соответствии с новым порядком, плата за место в муниципальном детском саду составит для родителей 50 евро в месяц, а в саду с бассейном – 56 евро. В настоящее время эти суммы равны 71,25 евро и 78,26 евро в месяц соответственно.

Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул, что это важный шаг в поддержке семей в сложное время и в создании более доступных условий для качественного дошкольного образования. „Это четкий сигнал, что Таллинн заботится о каждом ребенке и каждой семье. Наша цель – максимально приблизиться к тому, чтобы у всех детей в столице, независимо от финансового положения семьи, были бы равные возможности“, – сказал он. При этом меры поддержки, по словам вице-мэра, должны быть адресными и учитывать реальные потребности. „Поэтому от платы за детский сад освобождены семьи с низким доходом, многодетные семьи и дети с особыми образовательными потребностями. Остальные семьи продолжат вносить плату, но уже в уменьшенном размере“, – пояснил он.

Яшин добавил, что важно сохранить поддержку и для детей, которые посещают частные детские сады и ясли. „Эти учреждения – часть образовательной сети Таллинна. В городском бюджете на 2025 год предусмотрена компенсация, которая покроет снижение платы, чтобы это не сказалось на финансировании детских садов“.

По состоянию на конец февраля 2025 года муниципальные детские сады в столице посещают 19 764 ребенка. Почти треть из них, 6443 ребенка, освобождены от платы за место. Освобождение предоставлено семьям с низким доходом, многодетным семьям, а также семьям, воспитывающим детей с особыми образовательными потребностями.