Баскетбол
04.03.2025, 16:42

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Кейлаская баскетбольная школа, ярко начавшая игру, проиграла „Авис Утилитасу“

 
Optibet liiga: Keila KK vs Kalev/Cramo
Optibet liiga: Keila KK vs Kalev/Cramo
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Во вторник, 4 марта, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) потерпела поражение в Раквере от „Авис Утилитас“ (Рапла) со счетом 63:86.

Первая четверть завершилась вничью – 16:16. Во второй четверти КБШ удалось создать 11-очковый отрыв (28:17), однако гости быстро восстановили равновесие и сократили разницу к большому перерыву до минимума – 35:36.

Момент матча:

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