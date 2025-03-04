Баскетбол
04.03.2025, 16:42

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Кейлаская баскетбольная школа сыграет с „Авис Утилитас“

 
Optibet liiga: Keila KK vs Kalev/Cramo
Optibet liiga: Keila KK vs Kalev/Cramo
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet, Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) встретится с командой „Авис Утилитас“ (Рапла) в Раквере. Игра начнется в 19:00, и ее смогут посмотреть все подписчики Delfi.

Сегодняшняя встреча в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet пройдет в спортивном зале в Раквере. Как было отмечено в начале сезона, КБШ не имеет возможности проводить все домашние матчи в своем зале в Кейла, поэтому игра снова состоится в Раквере.

В турнирной таблице КБШ занимает 14-е место с 4 победами и 20 поражениями, а „Авис Утилитас“ (Рапла) находится на 9-й позиции с 12 победами и 12 поражениями. Такой же результат у команды „Вентспилс“, которая расположена на 8-м месте.

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