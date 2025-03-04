СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Кейлаская баскетбольная школа сыграет с „Авис Утилитас“

Сегодняшняя встреча в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet пройдет в спортивном зале в Раквере. Как было отмечено в начале сезона, КБШ не имеет возможности проводить все домашние матчи в своем зале в Кейла, поэтому игра снова состоится в Раквере.