Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Кейлаская баскетбольная, ярко начавшая игру, проиграла „Авис Утилитасу“

Первая четверть завершилась вничью – 16:16. Во второй четверти КБШ удалось создать 11-очковый отрыв (28:17), однако гости быстро восстановили равновесие и сократили разницу к большому перерыву до минимума – 35:36.

Во второй половине „Авис Утилитас“ вышел на площадку с совершенно другим настроем и устроил мощный рывок 20:2 (!) в первые пять минут третьей четверти. Перед заключительным игровым отрезком гости уверенно вели – 69:48. В последней, уже менее напряжённой, четверти „Авис Утилитас“ лишь контролировал игру и довел её до уверенной победы – 86:63.