04.03.2025, 16:42
Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Кейлаская баскетбольная, ярко начавшая игру, проиграла „Авис Утилитасу“
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 4 марта, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) потерпела поражение в Раквере от „Авис Утилитас“ (Рапла) со счетом 63:86.
Первая четверть завершилась вничью – 16:16. Во второй четверти КБШ удалось создать 11-очковый отрыв (28:17), однако гости быстро восстановили равновесие и сократили разницу к большому перерыву до минимума – 35:36.
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