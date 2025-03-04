ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Тартуский университет“ потерпел разгромное поражение от латвийской команды

После первой четверти на табло была ничья – 21:21. Во второй четверти тартусцы быстро вышли вперед и к перерыву вели со счетом 41:34. Однако в третьей четверти „Валмиера“, благодаря уверенной атакующей игре, сумела не только сократить отставание, но и выйти вперед. Тем не менее, в концовке четверти хозяева совершили небольшой рывок и вновь вышли вперед – 61:60.