Баскетбол
04.03.2025, 15:21

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Тартуский университет“ потерпел разгромное поражение от латвийской команды

 
Cramo vs Tartu Ülikool 17.01
Cramo vs Tartu Ülikool 17.01
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Во вторник, 4 марта, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Тартуского университета“ потерпела поражение в домашнем матче от латвийской „Валмиеры“ со счетом 69:84.

После первой четверти на табло была ничья – 21:21. Во второй четверти тартусцы быстро вышли вперед и к перерыву вели со счетом 41:34. Однако в третьей четверти „Валмиера“, благодаря уверенной атакующей игре, сумела не только сократить отставание, но и выйти вперед. Тем не менее, в концовке четверти хозяева совершили небольшой рывок и вновь вышли вперед – 61:60.

Момент матча:

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