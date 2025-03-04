04.03.2025, 15:21
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Тартуский университет“ сыграет с латвийской командой
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Тартуского университета“ проведет домашний матч против латвийской команды „Валмиера“. Игра начнется в 19:00, и ее смогут увидеть все подписчики Delfi.
Как команда „Тартусского университета“, так и „Валмиера“ уверенно движутся к плей-офф, при этом они являются ближайшими конкурентами друг друга.
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