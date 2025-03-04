СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Тартуский университет“ сыграет с латвийской командой

Как команда „Тартусского университета“, так и „Валмиера“ уверенно движутся к плей-офф, при этом они являются ближайшими конкурентами друг друга.

Тартуский университет занимает четвертое место в турнирной таблице с 16 победами и 8 поражениями, в то время как „Валмиера“ находится на шестой позиции с 15 победами и 10 поражениями.