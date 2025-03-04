Баскетбол
04.03.2025, 15:21

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Тартуский университет“ сыграет с латвийской командой

 
Начало в 19:00
Cramo vs Tartu Ülikool 17.01
Cramo vs Tartu Ülikool 17.01
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Тартуского университета“ проведет домашний матч против латвийской команды „Валмиера“. Игра начнется в 19:00, и ее смогут увидеть все подписчики Delfi.

Как команда „Тартусского университета“, так и „Валмиера“ уверенно движутся к плей-офф, при этом они являются ближайшими конкурентами друг друга.

Тартуский университет занимает четвертое место в турнирной таблице с 16 победами и 8 поражениями, в то время как „Валмиера“ находится на шестой позиции с 15 победами и 10 поражениями.

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