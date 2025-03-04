МНЕНИЕ | Украина давно оплатила выставленный Трампом счет

То, что раньше некоторыми американскими политиками изредка проговаривалось лишь в кулуарах и почти шепотом, с возвращением в Белый дом Дональда Трампа стали озвучивать постоянно и во весь голос. Вашингтон теперь считает Украину своим великим должником и требует оплатить оказанную в войне с Россией помощь. Причем счет в руках Трампа растет на глазах.

Выглядит все очень некрасиво. Трамп мог сказать что-нибудь вроде этого: „Украина получила при предыдущей администрации крупную безвозмездную помощь. Мое правительство не намерено продолжать в том же духе, поэтому отныне американская помощь будет предоставляться на взаимовыгодной основе, Киеву придется чем-то возмещать наши расходы“. Вместо этого он не просто поступает как торгаш, но и перечеркивает решения предшественников, абсолютно законные.