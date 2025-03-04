Мнение
04.03.2025, 19:55

МНЕНИЕ | Украина давно оплатила выставленный Трампом счет

 
Андрей Деменков
Карикатурное изображение Дональда Трампа на карнавале „Розовый понедельник“ в Дюссельдорфе, 3 марта 2025 года.
Карикатурное изображение Дональда Трампа на карнавале „Розовый понедельник“ в Дюссельдорфе, 3 марта 2025 года.
ФОТО: CHRISTOPHER NEUNDORF | Scanpix

Американский президент Дональд Трамп в последнее время говорит о том, что Украина должна вернуть США огромные деньги, потраченные на ее поддержку в войне с Россией. В своих рассуждениях он почему-то игнорирует тот факт, что США, благодаря Украине, извлекают колоссальную выгоду из этого конфликта, пишет журналист Андрей Деменков, автор медиапроекта „Прибалтаец“.

То, что раньше некоторыми американскими политиками изредка проговаривалось лишь в кулуарах и почти шепотом, с возвращением в Белый дом Дональда Трампа стали озвучивать постоянно и во весь голос. Вашингтон теперь считает Украину своим великим должником и требует оплатить оказанную в войне с Россией помощь. Причем счет в руках Трампа растет на глазах.

Выглядит все очень некрасиво. Трамп мог сказать что-нибудь вроде этого: „Украина получила при предыдущей администрации крупную безвозмездную помощь. Мое правительство не намерено продолжать в том же духе, поэтому отныне американская помощь будет предоставляться на взаимовыгодной основе, Киеву придется чем-то возмещать наши расходы“. Вместо этого он не просто поступает как торгаш, но и перечеркивает решения предшественников, абсолютно законные.

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