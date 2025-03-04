04.03.2025, 19:55
МНЕНИЕ | Украина давно оплатила выставленный Трампом счет
ФОТО: | Scanpix
Американский президент Дональд Трамп в последнее время говорит о том, что Украина должна вернуть США огромные деньги, потраченные на ее поддержку в войне с Россией. В своих рассуждениях он почему-то игнорирует тот факт, что США, благодаря Украине, извлекают колоссальную выгоду из этого конфликта, пишет журналист Андрей Деменков, автор медиапроекта „Прибалтаец“.
То, что раньше некоторыми американскими политиками изредка проговаривалось лишь в кулуарах и почти шепотом, с возвращением в Белый дом Дональда Трампа стали озвучивать постоянно и во весь голос. Вашингтон теперь считает Украину своим великим должником и требует оплатить оказанную в войне с Россией помощь. Причем счет в руках Трампа растет на глазах.
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