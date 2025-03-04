Литовская легенда хоккея вызвала гнев Украины: проводит время с прославляющей Путина российской звездой
Легендарный литовский хоккеист Дарюс Каспарайтис навлек на себя гнев украинцев после того, как недавно провел совместную тренировку со звездой российского хоккея Александром Овечкиным, который публично прославляет Владимира Путина.
39-летний Овечкин все еще играет в НХЛ – в составе „Вашингтон Кэпиталз“. Во время перерыва в чемпионате он организовал лагерь в Майами, где с ним вместе время проводил живущий там 52-летний Каспарайтис. Об этом пишет литовский портал Delfi.
„Во время паузы я тренируюсь с моим хорошим приятелем Каспарайтисом“, – писал в Instagram Овечкин, на профиле которого стоит фото с Путиным.
Александр Овечкин поддерживает теплые отношения с президентом России и в 2017 году основал движение PutinTeam. Оно было создано перед президентскими выборами в России, чтобы обеспечить сохранение власти за Владимиром Путиным.
„Конечно, во Флориде солнечно, ты можешь жить в своем странном мире, с розовыми пони и единорогами, делать вид, что вокруг ничего не происходит. Очевидно, что Каспарайтиса Украина не волнует. Но если бы Дарюс был хоть немного смышленее, он подумал бы хотя бы о своей стране“, – писал украинский спортивный портал.
Овечкин - ярый сторонник Путина, которому Кремль и пиар-агентство помогли создать движение в поддержку президента РФ. Путин вручил Овечкину подарок по случаю свадьбы, прислал телеграмму с поздравлениями.
Мнение Овечкина о Путине не изменилось и после того, как в 2022 году Россия напала на Украину. „Он мой президент, а я - русский“, – ответил он американским СМИ на вопрос, поддерживает ли он Путина.
В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Александр Овечкин выразил свою поддержку действиям своей страны. Он активно участвовал в акции под лозунгом „Спасем детей от фашизма“, которая была направлена на оправдание действий России и обвинение Украины в нацизме, утверждая, что Украина представляет собой нацистское государство, которое убивает детей.
„Наши Дедушки и Бабушки видели все ужасы фашизма! Мы не допустим его в наше время“, – писал тогда Овечкин.
В 2014 году, когда российская сборная по хоккею стала чемпионом мира в Минске, Владимир Путин посетил раздевалку команды. Он получил из рук Александра Овечкина кубок, затем пил из него шампанское и поцеловал лидера сборной. Этот момент стал символом не только спортивной победы, но и политической пропаганды.
Путин активно использовал хоккей как средство продвижения государственной идеологии, а Овечкин, как один из самых известных российских хоккеистов, стал важной частью этого механизма.
Несмотря на политическую напряженность, НХЛ продолжала разрешать российским спортсменам участвовать в турнирах даже после начала войны, что также вызвало различные обсуждения и критику.
По данным американских СМИ, „Вашингтон Кэпиталз“ не раз требовал, чтобы Овечкин „заморозил“ свой профиль в Instagram, напичканный пропагандой, или по крайней мере сменил фото, чтобы на нем не было Путина. Однако спортсмен отказался, сказал, что „это будет знаком того, что он не поддерживает Путина, а это опасно для членов его семьи“.
В этом сезоне Овечкин идет на рекорд – претендует на звание самого результативного игрока НХЛ всех времен. Пока лидирует Уэйн Гретцки - 894 голов (у Овечкина на 10 меньше). „Есть спортсмен Овечкин и есть человек Овечкин. Он не герой“, – писал New York Post.
Даже легенда НБА Карим Абдул-Джаббар, который в прошлом сезоне передал рекорд самого результативного игрока в НБА Леброну Джеймсу, высказался на эту тему. „Он не тот человек, чьи спортивные достижения я бы хотел отмечать. Я не хочу, чтобы дети смотрели на него и думали о нем как о герое“, — сказал легендарный баскетболист.
Дэрюс Каспарайтис большую часть своей карьеры провел в НХЛ, где он стал известным за свою жесткую игру и умение защищать ворота. Он играл за такие команды, как „Питтсбург Пингвинз“, „Нью-Йорк Айлендерс“ и „Вашингтон Кэпиталс“. В конце своей карьеры Каспарайтис вернулся в Россию, где продолжил выступать за различные клубы.
В 1992 году, играя за сборную СНГ (т. н. Объединенная команда), Каспарайтис стал олимпийским чемпионом на зимних Олимпийских играх в Альбервилле. В составе сборной России Каспарайтис завоевывал медали на Олимпиадах в Нагано (1998, серебро) и Солт-Лейк-Сити (2002, бронза).
„Жаль, что литовцы не признают это мое золото, но политика есть политика, а спорт есть спорт“, – сказал в свое время Delfi Каспарайтис.