Хоккей
04.03.2025, 13:01

Литовская легенда хоккея вызвала гнев Украины: проводит время с прославляющей Путина российской звездой

 
Дарюс Каспарайтис получил травму в полуфинальном матче между сборными Финляндии и России на зимних Олимпийских играх 2006 года
Дарюс Каспарайтис получил травму в полуфинальном матче между сборными Финляндии и России на зимних Олимпийских играх 2006 года
ФОТО: Mike Blake | Scanpix

Легендарный литовский хоккеист Дарюс Каспарайтис навлек на себя гнев украинцев после того, как недавно провел совместную тренировку со звездой российского хоккея Александром Овечкиным, который публично прославляет Владимира Путина.

39-летний Овечкин все еще играет в НХЛ – в составе „Вашингтон Кэпиталз“. Во время перерыва в чемпионате он организовал лагерь в Майами, где с ним вместе время проводил живущий там 52-летний Каспарайтис. Об этом пишет литовский портал Delfi.

„Во время паузы я тренируюсь с моим хорошим приятелем Каспарайтисом“, – писал в Instagram Овечкин, на профиле которого стоит фото с Путиным.

Александр Овечкин поддерживает теплые отношения с президентом России и в 2017 году основал движение PutinTeam. Оно было создано перед президентскими выборами в России, чтобы обеспечить сохранение власти за Владимиром Путиным.

„Конечно, во Флориде солнечно, ты можешь жить в своем странном мире, с розовыми пони и единорогами, делать вид, что вокруг ничего не происходит. Очевидно, что Каспарайтиса Украина не волнует. Но если бы Дарюс был хоть немного смышленее, он подумал бы хотя бы о своей стране“, – писал украинский спортивный портал.

Овечкин - ярый сторонник Путина, которому Кремль и пиар-агентство помогли создать движение в поддержку президента РФ. Путин вручил Овечкину подарок по случаю свадьбы, прислал телеграмму с поздравлениями.

Мнение Овечкина о Путине не изменилось и после того, как в 2022 году Россия напала на Украину. „Он мой президент, а я - русский“, – ответил он американским СМИ на вопрос, поддерживает ли он Путина.

В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Александр Овечкин выразил свою поддержку действиям своей страны. Он активно участвовал в акции под лозунгом „Спасем детей от фашизма“, которая была направлена на оправдание действий России и обвинение Украины в нацизме, утверждая, что Украина представляет собой нацистское государство, которое убивает детей.

„Наши Дедушки и Бабушки видели все ужасы фашизма! Мы не допустим его в наше время“, – писал тогда Овечкин.

В 2014 году, когда российская сборная по хоккею стала чемпионом мира в Минске, Владимир Путин посетил раздевалку команды. Он получил из рук Александра Овечкина кубок, затем пил из него шампанское и поцеловал лидера сборной. Этот момент стал символом не только спортивной победы, но и политической пропаганды.

Путин активно использовал хоккей как средство продвижения государственной идеологии, а Овечкин, как один из самых известных российских хоккеистов, стал важной частью этого механизма.

Несмотря на политическую напряженность, НХЛ продолжала разрешать российским спортсменам участвовать в турнирах даже после начала войны, что также вызвало различные обсуждения и критику.

По данным американских СМИ, „Вашингтон Кэпиталз“ не раз требовал, чтобы Овечкин „заморозил“ свой профиль в Instagram, напичканный пропагандой, или по крайней мере сменил фото, чтобы на нем не было Путина. Однако спортсмен отказался, сказал, что „это будет знаком того, что он не поддерживает Путина, а это опасно для членов его семьи“.

В этом сезоне Овечкин идет на рекорд – претендует на звание самого результативного игрока НХЛ всех времен. Пока лидирует Уэйн Гретцки - 894 голов (у Овечкина на 10 меньше). „Есть спортсмен Овечкин и есть человек Овечкин. Он не герой“, – писал New York Post.

Даже легенда НБА Карим Абдул-Джаббар, который в прошлом сезоне передал рекорд самого результативного игрока в НБА Леброну Джеймсу, высказался на эту тему. „Он не тот человек, чьи спортивные достижения я бы хотел отмечать. Я не хочу, чтобы дети смотрели на него и думали о нем как о герое“, — сказал легендарный баскетболист.

Дэрюс Каспарайтис большую часть своей карьеры провел в НХЛ, где он стал известным за свою жесткую игру и умение защищать ворота. Он играл за такие команды, как „Питтсбург Пингвинз“, „Нью-Йорк Айлендерс“ и „Вашингтон Кэпиталс“. В конце своей карьеры Каспарайтис вернулся в Россию, где продолжил выступать за различные клубы.

В 1992 году, играя за сборную СНГ (т. н. Объединенная команда), Каспарайтис стал олимпийским чемпионом на зимних Олимпийских играх в Альбервилле. В составе сборной России Каспарайтис завоевывал медали на Олимпиадах в Нагано (1998, серебро) и Солт-Лейк-Сити (2002, бронза).

„Жаль, что литовцы не признают это мое золото, но политика есть политика, а спорт есть спорт“, – сказал в свое время Delfi Каспарайтис.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
RusDelfi
Поделиться
Комментарии