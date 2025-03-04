39-летний Овечкин все еще играет в НХЛ – в составе „Вашингтон Кэпиталз“. Во время перерыва в чемпионате он организовал лагерь в Майами, где с ним вместе время проводил живущий там 52-летний Каспарайтис. Об этом пишет литовский портал Delfi.

„Во время паузы я тренируюсь с моим хорошим приятелем Каспарайтисом“, – писал в Instagram Овечкин, на профиле которого стоит фото с Путиным.

Александр Овечкин поддерживает теплые отношения с президентом России и в 2017 году основал движение PutinTeam. Оно было создано перед президентскими выборами в России, чтобы обеспечить сохранение власти за Владимиром Путиным.

„Конечно, во Флориде солнечно, ты можешь жить в своем странном мире, с розовыми пони и единорогами, делать вид, что вокруг ничего не происходит. Очевидно, что Каспарайтиса Украина не волнует. Но если бы Дарюс был хоть немного смышленее, он подумал бы хотя бы о своей стране“, – писал украинский спортивный портал.

Овечкин - ярый сторонник Путина, которому Кремль и пиар-агентство помогли создать движение в поддержку президента РФ. Путин вручил Овечкину подарок по случаю свадьбы, прислал телеграмму с поздравлениями.

Мнение Овечкина о Путине не изменилось и после того, как в 2022 году Россия напала на Украину. „Он мой президент, а я - русский“, – ответил он американским СМИ на вопрос, поддерживает ли он Путина.

В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Александр Овечкин выразил свою поддержку действиям своей страны. Он активно участвовал в акции под лозунгом „Спасем детей от фашизма“, которая была направлена на оправдание действий России и обвинение Украины в нацизме, утверждая, что Украина представляет собой нацистское государство, которое убивает детей.

„Наши Дедушки и Бабушки видели все ужасы фашизма! Мы не допустим его в наше время“, – писал тогда Овечкин.