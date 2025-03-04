Еврокомиссия представила план обороны ЕС на 150 млрд евро
План по укреплению обороны Евросоюза на 150 млрд евро представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее прогнозам, новые меры помогут мобилизовать 800 млрд евро и увеличить помощь Украине, сообщает DW.
Новый план обороны ReArm Europe представила во вторник, 4 марта, в Брюсселе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, этот план демонстрирует, что Европейский Союз готов взять на себя ответственность за свою оборону и безопасность и увеличить помощь Украине.
„Мы живем в эпоху перевооружения. И Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону - чтобы отреагировать на срочную необходимость действовать и поддержать Украину, а также чтобы… взять на себя гораздо больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность“, - заявила глава Еврокомиссии журналистам.
Ее план включает пять направлений, одним из которых является новый фонд на 150 млрд евро в виде займов для стран Евросоюза для инвестиций в оборону, например, противовоздушную и противоракетную, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы защиты от них, а также удовлетворение других нужд - от кибернетики до военной мобильности.
Страны ЕС могут брать займы и помогать Украине
Как считает фон дер Ляйен, через новый фонд страны ЕС смогут осуществлять совместные закупки и значительно усилить свою поддержку Украины срочными поставками военной техники.
В целом при задействовании различных финансовых рычагов программа ReArm Europe способна мобилизовать около 800 млрд евро для обеспечения безопасности и устойчивости Европы, подсчитали в Еврокомиссии.
Письмо с предложением фон дер Ляйен направила лидерам стран ЕС в преддверии специального саммита по поддержке Украины 6 марта.
За несколько часов до выступления главы Еврокомиссии президент США Дональд Трамп объявил о прекращении всех поставок военной помощи Украине на неопределенный срок.