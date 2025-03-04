Еврокомиссия представила план обороны ЕС на 150 млрд евро

Новый план обороны ReArm Europe представила во вторник, 4 марта, в Брюсселе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, этот план демонстрирует, что Европейский Союз готов взять на себя ответственность за свою оборону и безопасность и увеличить помощь Украине.

„Мы живем в эпоху перевооружения. И Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону - чтобы отреагировать на срочную необходимость действовать и поддержать Украину, а также чтобы… взять на себя гораздо больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность“, - заявила глава Еврокомиссии журналистам.

Ее план включает пять направлений, одним из которых является новый фонд на 150 млрд евро в виде займов для стран Евросоюза для инвестиций в оборону, например, противовоздушную и противоракетную, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы защиты от них, а также удовлетворение других нужд - от кибернетики до военной мобильности.

Страны ЕС могут брать займы и помогать Украине

Как считает фон дер Ляйен, через новый фонд страны ЕС смогут осуществлять совместные закупки и значительно усилить свою поддержку Украины срочными поставками военной техники.

В целом при задействовании различных финансовых рычагов программа ReArm Europe способна мобилизовать около 800 млрд евро для обеспечения безопасности и устойчивости Европы, подсчитали в Еврокомиссии.

Письмо с предложением фон дер Ляйен направила лидерам стран ЕС в преддверии специального саммита по поддержке Украины 6 марта.

За несколько часов до выступления главы Еврокомиссии президент США Дональд Трамп объявил о прекращении всех поставок военной помощи Украине на неопределенный срок.

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