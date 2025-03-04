Обещают тепло и дождь. Что будет с этапом Кубка мира по лыжным гонкам на Певческом поле?

19 марта на Певческом поле в Таллинне состоится этап Кубка мира по лыжным гонкам в спринте классическим стилем. История этапов Кубка мира в Эстонии началась в 1999 году в Отепя, где были проведены первые три этапа, проходившие раз в два года (1999, 2001 и 2003 годы). С 2004 года соревнования стали ежегодными, продолжаясь до 2012 года. После перерыва Эстония снова принимала лучшие лыжные сборные в 2015, 2017 и 2019 годах. Новый этап в истории эстонского лыжного спорта был открыт в 2023 году, когда первый раз этап Кубка мира прошел на Певческом поле в Таллинне, и в этом году соревнования снова вошли в программу.

Исполнительный директор Эстонской лыжной федерации Кристьян Колл сообщил Delfi Sports, что дождь и тёплая погода не помешают проведению этапа Кубка мира. „Все в порядке. Снега много, с запасом. У нас все хорошо“, — сказал Колл.

„Трасса полностью подготовлена. На следующей неделе начнём распределять собранные снежные кучи“, — добавил он.

По словам Колла, снег, собранный в кучи, не защищён, и это невозможно сделать. „Нет вариантов защиты или покрытия. Это не планируется. На самом деле, дождь не так сильно вредит снегу. Если бы три недели подряд шёл дождь с утра до вечера, тогда было бы плохо. Если будет небольшой дождь, то это не проблема“, — отметил он.

Квалификационные соревнования, которые состоятся 19 марта, начнутся в 16:30, а финальные заезды — в 19:00.

Билеты можно приобрести в Piletitasku.

Точный состав участников от Эстонии станет известен в середине марта, сообщает исполнительный директор Эстонской лыжной федерации Кристьян Колл. Он уточнил, что место на этапе гарантировано, если спортсмен войдет в 50 лучших на текущем этапе Кубка мира или продемонстрирует результаты в спринте с FIS очками менее 100 или один удачный спринт с результатом ниже 90 очков.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить