В Таллинне в январе стоимость электроэнергии была выше средней по Европе. Сколько стоят электричество и газ в разных странах ЕС

Счета за электричество и газ являются существенной статьей расходов в семейном бюджете, и рост тарифов на них ощущает практически каждый. Рост цен особенно ощутим для домохозяйств с низкими доходами, которым приходится тратить значительную часть своего бюджета на оплату энергии. Латвийская редакция Delfi проанализировала цены в странах Европы на электроэнергию и газ.