Экономика
09.03.2025, 16:30

В Таллинне в январе стоимость электроэнергии была выше средней по Европе. Сколько стоят электричество и газ в разных странах ЕС

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Mārja-Līsa Pintmane
Жанете Хака-Рикарде
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: kstudio. Freepik | Erakogu

Счета за электричество и газ являются существенной статьей расходов в семейном бюджете, и рост тарифов на них ощущает практически каждый. Рост цен особенно ощутим для домохозяйств с низкими доходами, которым приходится тратить значительную часть своего бюджета на оплату энергии. Латвийская редакция Delfi проанализировала цены в странах Европы на электроэнергию и газ.

Цены выросли

Цены на электроэнергию в странах Балтии в феврале держатся относительно высокими. При этом в некоторые дни наблюдается резкий рост, а в другие — падение. По данным Latvenergo, аналогичные подъемы и спады наблюдались и в прошлые зимы.

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