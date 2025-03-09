09.03.2025, 16:30
В Таллинне в январе стоимость электроэнергии была выше средней по Европе. Сколько стоят электричество и газ в разных странах ЕС(15)
ФОТО: | Erakogu
Счета за электричество и газ являются существенной статьей расходов в семейном бюджете, и рост тарифов на них ощущает практически каждый. Рост цен особенно ощутим для домохозяйств с низкими доходами, которым приходится тратить значительную часть своего бюджета на оплату энергии. Латвийская редакция Delfi проанализировала цены в странах Европы на электроэнергию и газ.