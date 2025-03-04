Обзор за месяц: на рынке недвижимости в феврале резко возросла активность в заключении сделок(2)
Комментируя ситуацию на рынке недвижимости, руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер сказал, что в прошлом месяце в Таллинне было заключено в общей сложности 897 сделок купли-продажи, то есть, в феврале каждый рабочий день заключалось 47 сделок, что сопоставимо с аналогичными показателями в более сильные по активности сделок месяцы прошлого года.
„После относительно спокойного января активность рынка снова набирает обороты. Несмотря на то, что февраль – короткий месяц, как количество сделок с недвижимостью, так и их общая стоимость были выше, чем в первый месяц года“, – отметил Мартин Вахтер. Всего в Таллинне в феврале заключено 897 сделок купли-продажи, что немного больше, чем в январе (883 сделки), и значительно больше, чем в феврале прошлого года, когда было всего 795 сделок. По сравнению с февралём прошлого года, активность в заключении сделок на рынке квартир выросла почти на 13%, а общая стоимость сделок выросла за год на целых 20%.
Средняя цена квадратного метра квартир в Таллинне в феврале составила 2947 евро (в январе 3017 евро), а медианная цена — 2765 евро за квадратный метр (в январе 2813 евро). „Движение на рынке сейчас обеспечивается количеством сделок, потому что средняя цена месяцами остаётся на одном уровне. Однако, запланированное на лето повышение налога с оборота может оказать давление на застройщиков, и они могут поднять цены“, – прокомментировал Вахтер.
По сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года, в этом году за этот период было заключено более чем на 20% больше сделок, но, по словам Вахтера, не стоит забывать, какой сильный спад был в начале прошлого года. „По активности заключения сделок мы сегодня вернулись примерно в 2015 год, но, поскольку тренд сейчас указывает на движение в правильном направлении, мы можем этому только радоваться“, — добавил руководитель 1Partner.
В феврале в столице была продана 691 квартира, самая дорогая из которых стоила 900 тысяч евро. Кроме того, за месяц в Таллинне было продано 29 предназначенных под жилую застройку земельных участков с постройками и 8 земельных участков с целевым назначением „жилая земля“, самый дорогой из которых стоил 1 450 000 евро.
1Partner Kinnisvara в начале каждого месяца публикует свежий обзор рынка и сделок с недвижимостью. На сайте 1Partner Kinnisvara публикуется график сравнения цен сделок с недвижимостью в Таллинне, где можно ознакомиться с простым обзором ежемесячных изменений стоимости единицы площади с разбивкой по районам.
1Partner имеет более чем 20-летний опыт и является ведущей группой предприятий сферы недвижимости в странах Балтии, представительства которой находятся в Таллинне, Тарту, Риге и Вильнюсе. Предприятия 1Partner предлагают услуги посредничества, оценки, строительства, девелопмента, администрирования и управления инвестициями в сфере недвижимости. 1Partner является официальным партнёром в странах Балтии самой крупной в мире компании, консультирующей по вопросам коммерческой недвижимости JLL (Jones Lang LaSalle).