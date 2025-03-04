В Нарве пройдут бесплатные лекции об истории города

„История Нарвы драматична, многослойна и уникальна, цикл лекций поможет сформировать ясное и актуальное представление о развитии города на протяжении веков“, - отметили сотрудники музея.

Последние подобные обзоры истории Нарвы, по словам сотрудников музея, были опубликованы более 30 лет назад, и многие открытия и изменения остаются неизвестными широкой публике.

Лекции будет вести историк, инспектор охраны памятников старины Мадис Туудер. Они пройдут на эстонском и на русском языках. После лекций запланированы обсуждения, на которых участники могут задавать вопросы и делиться своими мыслями.

Расписание лекций (на русском языке):

6 марта в 18:00 – Вторая мировая война (1939–1945, в контексте Нарвы – непосредственное влияние 1941–1944).

12 марта в 17:30 – Древнейший период (конец последнего ледникового периода – начало XIII века)

19 марта в 17:30 – Датский период и период Ливонского Ордена (начало XIII – середина XVI века)

26 марта в 17:30 – Ливонская война, шведское и российское владычество, Северная война (середина XVI – начало XVIII века)

2 апреля в 17:30 – Российский период (начало XVIII – середина XIX века)

9 апреля в 17:30 – Российский период (вторая половина XIX – начало XX века)

16 апреля в 17:30 – Война за независимость, Эстонская республика (1918–1940)

23 апреля в 17:30 – Советский период ((1940)1944–1991).

Проект музея поддержали Eesti Kultuurkapital и город Нарва.

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