Неизвестные взломали почтовые терминалы в Локса – компании подсчитывают ущерб

Руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд назвал случившееся прискорбным инцидентом, но подчеркнул, что „к счастью, такие случаи происходят крайне редко“.

„Вандалу удалось вскрыть лишь одну ячейку терминала DPD, – отметил Кивимурд. – В связи с происшествием мы подаем заявление в полицию и связываемся с клиентом, которого это затронуло“.

В Omniva подтвердили факт вандализма, уточнив, что злоумышленникам не удалось похитить посылки. „Для ожидающих свои отправления клиентов ущерба нет, но Omniva понесла материальные убытки, сумма которых сейчас оценивается“, – сообщили в компании.

В данный момент сотрудники Omniva собирают информацию для полиции, которая займется расследованием. В компании отметили, что подобные акты вандализма случаются нечасто – в среднем один-два раза в год во всех трех странах Балтии.

Еще одной пострадавшей компанией стала Venipak, однако на момент публикации она не ответила на запрос RusDelfi.