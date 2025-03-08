Экономика
08.03.2025, 18:43

Где лучше платят? Как страны Балтии конкурируют по зарплатам и налогам

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Жанете Хака-Рикарде
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: freepik.com | Erakogu

Предприниматели, планирующие расширяться в странах Балтии, нередко предполагают, что рынки труда Эстонии, Латвии и Литве идентичны. Но если проанализировать трудовое и налоговое законодательства каждой из этих стран, становится ясно: разница существенная. Латвийская редакция Delfi выясняла особенности рынка труда в этих странах.

Одно из главных условий, которые надо учитывать при создании новых рабочих мест, это минимальный и средний уровень зарплаты в каждой стране, считает старший налоговый консультант международной компании бухгалтерских услуг Leinonen Лига Скуя. Она берется сравнить, где выгоднее искать работников.

Минимальные зарплаты увеличились

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