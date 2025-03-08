08.03.2025, 18:43
Где лучше платят? Как страны Балтии конкурируют по зарплатам и налогам(12)
ФОТО: | Erakogu
Предприниматели, планирующие расширяться в странах Балтии, нередко предполагают, что рынки труда Эстонии, Латвии и Литве — идентичны. Но если проанализировать трудовое и налоговое законодательства каждой из этих стран, становится ясно: разница — существенная. Латвийская редакция Delfi выясняла особенности рынка труда в этих странах.
Одно из главных условий, которые надо учитывать при создании новых рабочих мест, это минимальный и средний уровень зарплаты в каждой стране, считает старший налоговый консультант международной компании бухгалтерских услуг Leinonen Лига Скуя. Она берется сравнить, где выгоднее искать работников.
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