Где лучше платят? Как страны Балтии конкурируют по зарплатам и налогам

Предприниматели, планирующие расширяться в странах Балтии, нередко предполагают, что рынки труда Эстонии, Латвии и Литве — идентичны. Но если проанализировать трудовое и налоговое законодательства каждой из этих стран, становится ясно: разница — существенная. Латвийская редакция Delfi выясняла особенности рынка труда в этих странах.