Трамп начал тарифную войну против Китая, Мексики и Канады. Повышенные пошлины на импорт вступили в силу

„Это очень мощное оружие, которое политики не использовали, потому что они были либо нечестными, либо глупыми, либо проплаченными“, — сказал Трамп 3 марта, выступая в Белом доме. „Теперь мы его используем“, — подчеркнул он, передает „Медуза“.

Через несколько минут после того, как новые тарифы вступили в силу, Китай объявил об ответных мерах, пишет CNN. На импорт из США мяса птицы, пшеницы, кукурузы и хлопка будет действовать 15-процентная пошлина. Американские сорго, соевые бобы, свинина, говядина, морепродукты, фрукты, овощи и молочная продукция при ввозе в Китай будут облагаться 10% пошлиной.

Трамп заявил о планах повысить пошлины в начале февраля. Тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что если Трамп примет решение о повышении пошлин, то его страна в качестве ответной меры в течение 21 дня поднимет тарифы на ввоз американских товаров на общую сумму более 100 миллиардов долларов.

Власти Мексики тоже заявили, что примут ответные меры, если Трамп начнет тарифную войну, но не уточнили какие.

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