МНЕНИЕ | Чтобы удовлетворить Путина, Трамп может отдать ему страны Балтии
Европе теперь точно нужна своя армия? Ведь Путин может далее потребовать от Трампа вывести войска из балтийского региона, и не исключено, что Трамп пойдет на это, чтобы удовлетворить Кремль.
Именно такие мысли могут возникнуть после произошедшей в Овальном кабинете словесной перепалки, во время встречи президентов США и Украины 28 февраля. Почему именно такие мысли? После инаугурации весь мир ждет, когда же Дональд Трамп сможет осуществить обещанное прекращение российско-украинской войны. Но все оказалось не так просто. Мы не знаем подробностей переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии, однако там обсуждались явно не только вопросы завершения войны, но и перспективы восстановления двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном, как и восстановление некоторых экономических связей. Это проявилось также в разговорах о возможности двустороннего восстановления работы посольств, а в России даже предложили США сотрудничество по полезным ископаемым, в том числе в виде передачи минеральных ресурсов на оккупированных Россией территориях Украины. Казалось бы, отношения с Россией у США идут к нормализации, но остается один совсем нюанс: военные действия так и не близятся к завершению.