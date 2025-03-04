МНЕНИЕ | Чтобы удовлетворить Путина, Трамп может отдать ему страны Балтии

Именно такие мысли могут возникнуть после произошедшей в Овальном кабинете словесной перепалки, во время встречи президентов США и Украины 28 февраля. Почему именно такие мысли? После инаугурации весь мир ждет, когда же Дональд Трамп сможет осуществить обещанное прекращение российско-украинской войны. Но все оказалось не так просто. Мы не знаем подробностей переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии , однако там обсуждались явно не только вопросы завершения войны, но и перспективы восстановления двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном, как и восстановление некоторых экономических связей. Это проявилось также в разговорах о возможности двустороннего восстановления работы посольств, а в России даже предложили США сотрудничество по полезным ископаемым, в том числе в виде передачи минеральных ресурсов на оккупированных Россией территориях Украины. Казалось бы, отношения с Россией у США идут к нормализации, но остается один совсем нюанс: военные действия так и не близятся к завершению.

В таких условиях Владимир Зеленский отправился в США, с официальной целью - подписать сделку по полезным ископаемым, о готовности к заключению которой Дональд Трамп заявил 3 февраля. Произошедшее далее уж точно будет вписано в историю. Вероятно, неспроста у многих создалось впечатление, что словесная перепалка между Дональдом Трампом, Джей Д. Вэнсом и Владимиром Зеленским была изначально запланирована американской стороной. Ведь политики в Соединенных Штатах ничего не делают просто так в присутствии десятков телекамер. Мы же наблюдали условия, когда разговор с Зеленским специально был организован не за закрытыми дверьми, вероятно, чтобы и вывести его на скандальные заявления перед американской прессой. В результате был разыгран целый спектакль публичной „отчитки“ украинского президента, где от него требовали благодарности за помощь, упоминали о проблемах Украины на фронте, с армией, и говорили об отсутствии „козырей на руках“. Соответственно, такой настрой не мог возникнуть у американской стороны спонтанно, и скорее всего они изначально готовились выставить Владимира Зеленского в роли того, кто не хочет или не готов к завершению войны. Не зря после спора с Зеленским Трамп сказал, что это будет „классное шоу“.