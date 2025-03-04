Американская мечта и чудовищная мышеловка: о чем новый фильм „Бруталист“?(1)
Кинокритик и писатель П.И.Филимонов продолжает обозревать новинки из мира кино. На этот раз он поделился рецензией на фильм „Бруталист“.
В историю кино можно входить очень по-разному. Можно снять несколько фильмов, которые выдержат проверку временем, станут классикой кинематографа, войдут во всяческие его учебники и задерут планку художественных требований на высоту, недоступную режиссёрам, скажем, массовой сборки. Примеры – да их масса – Линч, Тарковский, Феллини, Альмодовар, и так далее.
Можно снять один гениальный фильм и несколько просто фильмов, даже если они будут посредственными, их уровень нивелируется за счёт этого одного всплеска гениальности, который на этого человека, пусть один раз в жизни, но опустился. Примеры – ну например, София Коппола (пусть меня распнут, но выше великих „Девственниц-самоубийц“ она так и не поднялась), Найт Шьямалан („Шестое чувство“), Звягинцев („Левиафан“), если поискать, ещё найдутся.
Можно сделать так, как сделал Брайан Сингер в „Обычных подозреваемых“, и войти в историю кино в частности, а то, глядишь, и искусства вообще посредством одного-единственного, но опять-таки гениального твиста. Использовать, если вооружится клишированными шаблонами, свои пятнадцать минут славы по полной программе.
Как мне кажется, режиссёр „Бруталиста“ Брэди Корбета пошёл по третьему пути, по пути Сингера. Ну или не сам он по нему пошёл, а судьба его по нему послала. Хотя, когда у тебя в кино играют Эдриан Броуди и Гай Пирс, есть уже и так много предрасположенностей к тому, что это будет важная картина.
„Бруталист“ - очень медленное кино. До поры до времени. Эдриан Броуди играет венгерского архитектора еврейского происхождения, который после второй мировой войны освобождается из немецкого концентрационного лагеря и бежит в США, где сначала не очень даже и надеется работать по профессии. Затем, благодаря череде более или менее случайных событий, он знакомится с богатым филантропом (Гай Пирс), который вдруг проникается к нему по причине его таланта, и начинает всячески двигать и помогать что деньгами, что информационно.
Примерно в этом моменте понимаешь, что во всём этом есть какой-то подвох, какой-то выверт, какое-то терминальное испытание, через которое придётся пройти Ласло, персонажу Броуди, чтобы заплатить за всё то везение, которое ему вот прямо сейчас выпало. Ну просто потому, что американская мечта американской мечтой, а мы-то знали, что, во-первых, будут танцы, а во-вторых, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Но что эта мышеловка окажется такой чудовищной, думаю, не ожидает никто. Именно поэтому, думаю, ни одна из критических статей, которые я читал до просмотра фильма, ни один из его онлайн-обозревателей (хорошо, ни один из попавшихся мне на глаза) не совершил даже малейшего промаха в плане спойлерения ситуации. Иначе фильм рискует потерять всякий смысл.
Потому что в этим твисте, в этом, длящемся минут восемь, эпизоде, вся суть трёхсполовинойчасового фильма Корбета, его квинтэссенция. Уверен, его во-многом ради этой сцены и снимали.
После этой кульминации повествование убыстряется стремительно до степени схлопывания – так что с точки зрения тайминга, расположения твиста на оси движения повествования „Бруталиста“ режиссёру ещё учиться и учиться, шлифовать и шлифовать. Одному он, бесспорно, уже научился.
Статья „Википедии“ про опрокидывающую сцену в кино могла бы быть проиллюстрирована портретом Брэди Корбета.