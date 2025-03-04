Американская мечта и чудовищная мышеловка: о чем новый фильм „Бруталист“?

В историю кино можно входить очень по-разному. Можно снять несколько фильмов, которые выдержат проверку временем, станут классикой кинематографа, войдут во всяческие его учебники и задерут планку художественных требований на высоту, недоступную режиссёрам, скажем, массовой сборки. Примеры – да их масса – Линч, Тарковский, Феллини, Альмодовар, и так далее.

Можно снять один гениальный фильм и несколько просто фильмов, даже если они будут посредственными, их уровень нивелируется за счёт этого одного всплеска гениальности, который на этого человека, пусть один раз в жизни, но опустился. Примеры – ну например, София Коппола (пусть меня распнут, но выше великих „Девственниц-самоубийц“ она так и не поднялась), Найт Шьямалан („Шестое чувство“), Звягинцев („Левиафан“), если поискать, ещё найдутся.

Можно сделать так, как сделал Брайан Сингер в „Обычных подозреваемых“, и войти в историю кино в частности, а то, глядишь, и искусства вообще посредством одного-единственного, но опять-таки гениального твиста. Использовать, если вооружится клишированными шаблонами, свои пятнадцать минут славы по полной программе.

Как мне кажется, режиссёр „Бруталиста“ Брэди Корбета пошёл по третьему пути, по пути Сингера. Ну или не сам он по нему пошёл, а судьба его по нему послала. Хотя, когда у тебя в кино играют Эдриан Броуди и Гай Пирс, есть уже и так много предрасположенностей к тому, что это будет важная картина.

„Бруталист“ - очень медленное кино. До поры до времени. Эдриан Броуди играет венгерского архитектора еврейского происхождения, который после второй мировой войны освобождается из немецкого концентрационного лагеря и бежит в США, где сначала не очень даже и надеется работать по профессии. Затем, благодаря череде более или менее случайных событий, он знакомится с богатым филантропом (Гай Пирс), который вдруг проникается к нему по причине его таланта, и начинает всячески двигать и помогать что деньгами, что информационно.