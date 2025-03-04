04.03.2025, 13:15
НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ | Неизвестные мафиози организовали в Эстонии подпольную сигаретную фабрику, конкуренты приехали ее грабить
Налогово-таможенный департамент Эстонии раскрывает в Eesti Ekspress кажущуюся невероятной историю о раскрытии подпольной фабрики про производству сигарет, которой управляла организованная преступная группировка.
Информация, полученная Налогово-таможенным департаментом Эстонии (MTA) от польских коллег напоминала сценарий голливудского боевика.
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