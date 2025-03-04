ЧП и криминал
04.03.2025, 13:15

НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ | Неизвестные мафиози организовали в Эстонии подпольную сигаретную фабрику, конкуренты приехали ее грабить

 

Налогово-таможенный департамент Эстонии раскрывает в Eesti Ekspress кажущуюся невероятной историю о раскрытии подпольной фабрики про производству сигарет, которой управляла организованная преступная группировка.

Информация, полученная Налогово-таможенным департаментом Эстонии (MTA) от польских коллег напоминала сценарий голливудского боевика.

„Ограбление могло привести к человечески жертвам“, — вспоминает опасения следователей Эдуард Рыммель, руководитель службы расследования акцизных преступлений отдела расследований MTA.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии