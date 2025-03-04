Продажи новых автомобилей на эстонском рынке восстанавливаются медленнее, чем ожидалось

По словам руководителя представительств Toyota Elke Mustamäe и Mustakivi Райдо Розенфельда, статистика первичной регистрации новых транспортных средств категорий M1+N1 за февраль показывает, что автомобильный рынок Эстонии еще не восстановился после декабрьского всплеска покупок. „Если в январе рынок сократился на 66,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то в феврале спад составил 55,3%. Тенденция хоть и положительная, но падение по-прежнему остается значительным“, — оценивает Розенфельд.

По его словам, после введения автомобильного налога и на фоне падения авторынка стали появляться все более агрессивные маркетинговые кампании, что ставит покупателей в еще более выгодное положение, чем в конце прошлого года.

„Некоторые модели, купленные в конце прошлого года, сейчас можно приобрести по более выгодной цене, даже с учетом автомобильного налога“, — отмечает Розенфельд. „Это свидетельствует о том, что рынок адаптируется к снижению спроса, предлагая более привлекательные скидки“.

Хотя в первые два месяца года наблюдался спад, дилеры рассматривают его как начало медленного восстановления. „Восстановление рынка займет время, но ряд положительных сигналов вселяет надежду у продавцов, что весенние месяцы принесут более активный период продаж“.

Прогноз на март: самый активный месяц продаж в году

Elke прогнозирует, что март станет самым активным месяцем продаж в году, поскольку клиенты снова возвращаются в автосалоны, а также запускаются многочисленные акции, предлагающие привлекательные условия покупки и лизинга. „По объемам заказов видно, что активность действительно восстановится к весне и началу лета, то есть ко второму кварталу“, — считает Розенфельд.Toyota сохранила лидерство на рынке в феврале, заняв 22,1% от общего объема продаж новых автомобилей в Эстонии.