ЧП и криминал
04.03.2025, 11:15

Подростки взломали продуктовый магазин и совершили кражу алкоголя

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ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Во второй половине февраля в поселке Моосте (Пылвамаа) произошла кража из магазина. Злоумышленниками оказались несовершеннолетние молодые люди.

„Рано утром 22 февраля патруль охранной фирмы сообщил в Центр тревоги о краже со взломом в Моосте в магазине на Парги теэ“, - рассказал порталу Delfi следователь Юго-восточного отделения полиции Тоомас Лихтмаа. Речь идет о магазине торговой сети Coop.

„На инцидент отреагировали несколько патрулей. Один из них занялся сначала фиксацией произошедшего в магазине, а другой — стал проверять прилегающую территорию. В результате проведенных мероприятий полицейские задержали в поселке трех употребивших алкоголь подростков, которые были причастны к краже со взломом“, - пояснил сотрудник полиции.

Один из подростков (в возрасте 16 лет) был задержан и доставлен в полицейский участок Выру. Там его допросили и отпустили домой. Двое других были немного моложе него. Их показания были взяты на месте. Затем молодых людей передали родителям.

Из магазина был украден алкоголь, а двери и окна разбиты. „Полиция возбудила дело о проступке, размер нанесенного магазину ущерба выяснился в ходе расследования“, - сказал Лихтмаа.

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