05.03.2025, 21:30
Как рвут подводные кабели? Капитан из Латвии: удобные флаги, „теневой флот“, нападения и диверсии(3)
ФОТО: Erakogu
В течение зимы одни за другим на дне Балтийского моря повреждались глубоководные кабели — прерывался обмен электричеством, интернетом, телесигналами между странами Балтии и Скандинавии. Расследования не завершены. Подозрения пали на корабли „теневого флота“ России. Этот же „флот“ обвиняли в разливах топлива в разных точках океана. Опытный капитан химовоза из Латвии Станислав Михневич рассказал Delfi о том, как за последние годы поменялась ситуация в открытом море.
В морском деле Станислав Михневич уже четверть века. Больше половины — капитан химовоза. Трудно найти точку на карте, где он не бывал. Под его управлением бывали суда разных флагов и моряки разных национальностей.
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