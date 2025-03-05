Как рвут подводные кабели? Капитан из Латвии: удобные флаги, „теневой флот“, нападения и диверсии

В течение зимы одни за другим на дне Балтийского моря повреждались глубоководные кабели — прерывался обмен электричеством, интернетом, телесигналами между странами Балтии и Скандинавии. Расследования не завершены. Подозрения пали на корабли „теневого флота“ России. Этот же „флот“ обвиняли в разливах топлива в разных точках океана. Опытный капитан химовоза из Латвии Станислав Михневич рассказал Delfi о том, как за последние годы поменялась ситуация в открытом море.