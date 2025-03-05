Что стало с нашей экономикой? В 2024 году экспорт услуг вырос на 7%, импорт — на 5%

По словам аналитика внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс, внешняя торговля услугами продолжает стабильный рост и в 2024 году достигла рекордного уровня. „Больше всего на экспорт услуг повлиял рост продаж телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг (на 459 миллионов евро), на импорт — рост закупок туристических услуг (на 134 миллиона евро). Наибольшую долю составляли другие коммерческие услуги, транспортные услуги, а также телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги. В прошлом году основными партнерами по экспорту были Финляндия (15% от общего объема экспорта), Соединенные Штаты Америки (8%) и Германия (8%), основными партнерами по импорту — Германия (8% от общего объема импорта), Финляндия (7%) и Литва (7%)“, — пояснила Леппметс.

В четвертом квартале 2024 года экспорт услуг вырос на 6%, импорт — на 7%. Услуг было экспортировано в текущих ценах на 3,3 миллиарда евро и импортировано на 2,5 миллиарда евро. Профицит внешнеторгового баланса услуг составил 731 миллион евро, что на 13 миллионов евро больше, чем годом ранее.

В четвертом квартале больше всего, а именно на 1,02 миллиарда евро, экспортировали другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса, рекламные услуги и услуги по управлению. Далее следовал экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг (879 миллионов евро) и транспортных услуг, в т. ч. дорожных грузовых перевозок (648 миллионов евро). По сравнению с тем же кварталом 2023 года более всего выросла продажа нерезидентам телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг (на 92 миллиона евро), а также других коммерческих услуг (на 62 миллиона евро). Более всего, а именно на 16 миллионов евро, сократились продажи строительных услуг.