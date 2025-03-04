МНЕНИЕ | Трамп проиграл Кремлю предварительный раунд ещё даже не начавшихся переговоров
Дональд Трамп за короткое время сделал столько и такого, что уже можно сказать: одна из самых впечатляющих политических карьер последнего полувека или уже завершилась, или идёт к своему концу, считает доктор экономических наук Владислав Иноземцев.
Президентство Трампа под угрозой
Прошло чуть больше месяца с того момента, как Дональд Трамп триумфально вернулся в Белый дом и провозгласил наступление „золотого века“ Америки – однако за это короткое время он сделал столько и такого, что уже можно сказать: одна из самых впечатляющих политических карьер последнего полувека или уже завершилась, или идёт к своему концу.
Успех Дональда Трампа, как и его вероятные планы – о которых я писал сразу же после его победы на выборах – выглядели в целом и впечатляющими, и рациональными. Украинская война должна быть закончена неким мирным соглашением (так как победа одной из сторон не представляется реальной); демонстративное перемалывание Западом его традиционных ценностей и подходов должно быть приостановлено (так как оно слишком радикально подрывает устои общества); США должны сократить непомерные расходы и оптимизировать систему госуправления (в том числе и потому, что огромная и бесконечная помощь неудачникам по всему миру только лишь ещё больше их расслабляет) – все эти задачи были и остаются правильными и важными. Однако то, как новый старый президент взялся за их решение, говорит о том, что успех не то что не гарантирован, а крайне маловероятен.
Политика наскока как стратегия
Главная проблема Трампа – его непреодолимое убеждение, что любую проблему можно решить с наскока (оно же приводит к тому, что президент окружает себя людьми, разделяющими ровно такой же взгляд на мир). Отсюда и решения о сокращении числа федеральных служащих, и о закрытии ряда государственных структур, и об ограничениях для трансгендеров в армии, и о масштабных демонстративных депортациях, и об обмене украинского сырья на военную поддержку. Все или почти все эти инициативы наверняка будут иметь продолжение – и даже отчасти или в большей мере реализованы, – но вопрос заключается в их результативности. Я лично не имею ничего против закрытия USAID и оптимизации госслужащих – но какой результат принесёт это в аспекте бюджетной экономии? Бюджет на 2025 г. был принят исходя из расходов в $7.0 трлн. Насколько они уменьшатся в проекте бюджета на 2026 г.? Сократится ли бюджетный дефицит? Пока шансы на успех тут сомнительны. Будет ли подписано соглашение о передаче США контроля над некоторой частью украинских ресурсов? Почти наверняка. Но только существуют ли они? Совокупная мировая добыча редкоземельных металлов оценивалась в 2024 г. в $6.2 млрд., или в 1.24% от суммы сделки. Я даже не вспоминаю в этом ряду идеи об аннексии Гренландии или выселении палестинцев из сектора Газа – у этих искромётных заявлений нет никаких перспектив.
Проблема, порождаемая всеми этими инициативами, состоит, однако, в том, что, проваливаясь или не давая соответствующего эффекта, они станут фактором формирования имиджа Д.Трампа не столько как „возмутителя спокойствия“, склолько как откровенного неудачника, не решающего те задачи, о которых он так много говорил и говорит (например, усиление сдерживания Китая, ныне считающегося главным геополитическим соперником Америки), что в конечном счете (причём довольно скоро, на мой взгляд) превратит его из актива в балласт.
Трамп вчистую проиграл Кремлю предварительный раунд ещё даже не начавшихся переговоров
Поражение без боя
Помимо неэффективности, Дональд Трамп успел проявить себя как человек, для которого не имеют значения моральные ориентиры тех, с кем ему приходится взаимодействовать. В попытке начать переговоры по Украине он не учёл ни невозможность для президента Владимира Зеленского согласиться на любые соглашения, достигнутые за его спиной (я ещё в ноябре писал, что поэтому Трамп в конечном счёте окажется явно заинтересован в его смещении), ни неспособность Европы измениться в соответствии с его пожеланиями (даже на фоне вероятного „слива“ американцами Украины и усиления России ЕС не сможет выйти из политической и военно-экономической летаргии).
Итог, пусть и промежуточный, уже понятен: Трамп вчистую проиграл Кремлю предварительный раунд ещё даже не начавшихся переговоров, что приведёт к дополнительным требованиям с российской стороны и сделает обеспечение величия Америки ещё менее вероятным. Особенно впечатляет, что на старте позиции США были вполне выигрышными: и Украина была готова к началу переговоров и к определённым уступкам, и Европа в душе допускала, что со временем военные расходы придётся повышать (о чем Урсула фон дер Ляйен даже сказала на Мюнхенской конференции по безопасности буквально за пару минут до того, как Дж.Д.Вэнс произнёс свою обличительную речь) – однако сейчас, я боюсь, Киев окажется более жёстким, а у европейцев совершенно опустятся руки.
Удивляет при этом и то, что Трамп не только не предпринял ничего в отношении, как принято считать, главного соперника США – Китая, но и имеет шанс стать борцом скорее с друзьями Америки, чем с её врагом (введя было 25%-ные пошлины на товары из Мексики и Канады на тринадцатый день своего президентства, он быстро отсрочил их вступление в силу на месяц – но этот срок закончился в субботу, и либо придётся пересмотреть своё собственное решение ещё раз, либо открыть реальный „огонь по своим“, чтобы боялись чужие). Реверансы Москве, раздаваемые практически каждый день (уже появились шутки о том, что если не видеть авторства, непонятно, кому принадлежит тот или иной твит – Трампу или Медведеву), ни при каких обстоятельствах не смогут оторвать Россию от Китая: в Кремле прекрасно понимают, что другого надёжного союзника у него нет, а в Пекине довольны тем, что получили послушного вассала и не собираются его „продавать“, если только не будет назначена очень высокая цена, о чём сейчас не идёт и речи. В итоге возникает патовая ситуация, из которой не просматривается никакого достойного выхода.
Республиканцы против Трампа
И тут возникает уже следующий вопрос – вопрос не о том, получится ли у Трампа реализовать ту радикальную повестку, с которой он вернулся в Белый Дом, а о том, каковы его шансы на выживание – политическое и даже физическое.
Здесь я должен заметить, что – в отличие от большинства американских президентов последнего времени – Дональд Трамп фактически „приватизировал“ одну из основных политических партий страны, превратив Республиканскую партию в личную „группу поддержки“ (всего лишь два сенатора – С.Коллинз от штата Мэн и Л.Мурковски от Аляски – проголосовали на прошлой неделе против наиболее одиозной из предложенных президентом для утверждения кандидатур, директора ФБР К.Пателя). Подобное положение было выгодно республиканцам при двух условиях: относительной рациональности Трампа и устойчивости „правой волны“, спровоцированной даже не столько им, сколько перегибами и излишествами предшествующей ему демократической администрации.
Трамп сломал один из важных американских политических стереотипов: крупный бизнес может стоять за кандидатами и политиками, но не становиться ими.
Между тем, вскоре на фоне нарастающего разочарования Трампом как личностью перед массой политиков встанет вопрос о том, насколько их политическое будущее может быть с ним связано. Этот вопрос можно было ставить и раньше, так как трампизм не был залогом успеха во многих случаях уже давно: например, в 2022 г. на губернаторских выборах в Мэриленде, где пользовавшийся уверенной поддержкой местных жителей губернатор-республиканец Л.Хоган завершал свой последний срок, трампист Д.Кокс победил на праймериз К.Шульц, опытную коллегу уходящего главы штата именно из-за поддержки Д.Трампа – но только для того, чтобы крупно проиграть выборы демократу-афроамериканцу У. Муру. Эта модель вполне может стать ролевой уже в 2026 г., когда многие трамповские выдвиженцы в массовом порядке будут отвергнуты даже там, где умеренные республиканцы имели бы большие шансы на победу. Поэтому сложно поверить, что партия не попытается „восстать“ против президента.
Такому сценарию, на мой взгляд, способствуют ещё два обстоятельства. С одной стороны, это то, что Трамп сломал один из важных американских политических стереотипов: крупный бизнес может стоять за кандидатами и политиками, но не становиться ими. Появление во власти пула миллиардеров во главе с И.Маском шокирует истеблишмент – и я допускаю, что именно этот главный фанат и союзник Трампа первым покинет его команду, причём уже в текущем году (а трения между бизнесменами и профессиональными политиками в американском руководстве будут нарастать и далее). С другой стороны, я бы отметил, что ни в одной из последних пяти администраций не наблюдалось такого крупного поколенческого разрыва между президентом и кабинетом, как это происходит сейчас (а, например, разница в возрасте между президентом и его вице-президентом почти на десять лет превышает прежний рекорд и в шесть раз – среднее за все 250 лет американской истории значение этого показателя). Члены команды Трампа поэтому должны быть озабочены далеко не только своими успехами за четыре года полномочий престарелого главы государства, но и карьерными перспективами, что не может не сказаться на степени их лояльности президенту.
Политическое и физическое существование Трампа под угрозой
В течение первого срока Д.Трамп, как известно, пережил невиданные в истории США две попытки импичмента, и я буду удивлён, если мы не увидим третью, причём удачную – даже до промежуточных выборов в 2026 г. Этот шаг может быть, как ни странно, не только и не столько предпринят лагерем его противников-демократов, сколько инициирован самими республиканцами с тем, чтобы сохранить консервативный курс без непопулярного в обществе президента.
Наконец, наблюдая степень поляризации в США на фоне новых инициатив Трампа, я думаю, что нельзя исключать и того, что количество желающих расправиться с президентом растёт: его фанатичными врагами с течением времени могут стать и представители радикальных исламистских групп, с которыми усиливается борьба; и близкие или родственники ранее депортированных мигрантов; и экзальтированные политические противники и даже представители сексуальных меньшинств, уязвлённые вводимыми в их отношении ограничениями и запретами. Конечно, на это могут ответить, что Трамп представляет „силы зла“, противники которых все являются сплошь достойными и законопослушными людьми – но не стоит забывать, насколько искренним гуманистом и борцом за права животных был В. ван дер Грааф, в свое время убивший правого голландского политика П.Фортейна, с тем, что бы „помешать ему использовать мусульман в качестве „козлов отпущения“ и нацеливаться на „уязвимые слои общества“ в борьбе за политическую власть“, да и сам тот факт, что покушение на Д.Трампа в 2024 г. стало одной из редких атак на американских лидеров, лишь случайно не достигших своей цели, я бы воспринимал всерьёз.
Трамп в 2024 г. поставил свою карьеру и жизнь на кон, и, боюсь, что его ставка скоро окажется битой.
Приход Дональда Трампа в американскую политику в 2016 г. был неожиданным, но ярким и запоминающимся. Было бы преувеличением сказать, что тогда он многого достиг, но целый ряд его инициатив – и прежде всего средоточение внимания на угрозах, исходящих от Китая – оказали серьёзное влияние и на следующую администрацию. Трамп радикально усилил позиции правого лагеря в США, привлекая внимание избирателей к желательности удержать власти от следования левой парадигме (на выборах 2024 г. все без исключения американские штаты серьёзным образом „поправели“), последовательно и неуклонно защищал интересы Израиля – главного союзника Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, и не дал никому вовлечь Америку ни в один новый вооружённый конфликт. Однако после своего ухода из власти он, на мой взгляд, трансформировал энергию, вложенную в „матч-реванш“ с Дж. Байденом, в маниакальную убеждённость в собственной правоте и в обиды на всех, кто имеет дерзость в ней сомневаться. Эти черты, хорошо заметные в течение последнего месяца, уже сейчас начинают рисовать жирный крест на его политической карьере, и – что не исключено – на его идеологическом наследии. Трамп в 2024 г. поставил свою карьеру и жизнь на кон, и, боюсь, что его ставка скоро окажется битой. Если, разумеется, этот прирождённый предприниматель не предпримет попытки в очередной раз сменить амплуа и переродиться в более системного политика, достойного своей страны.