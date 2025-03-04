МНЕНИЕ | Трамп проиграл Кремлю предварительный раунд ещё даже не начавшихся переговоров

Успех Дональда Трампа, как и его вероятные планы – о которых я писал сразу же после его победы на выборах – выглядели в целом и впечатляющими, и рациональными. Украинская война должна быть закончена неким мирным соглашением (так как победа одной из сторон не представляется реальной); демонстративное перемалывание Западом его традиционных ценностей и подходов должно быть приостановлено (так как оно слишком радикально подрывает устои общества); США должны сократить непомерные расходы и оптимизировать систему госуправления (в том числе и потому, что огромная и бесконечная помощь неудачникам по всему миру только лишь ещё больше их расслабляет) – все эти задачи были и остаются правильными и важными. Однако то, как новый старый президент взялся за их решение, говорит о том, что успех не то что не гарантирован, а крайне маловероятен.

Прошло чуть больше месяца с того момента, как Дональд Трамп триумфально вернулся в Белый дом и провозгласил наступление „золотого века“ Америки – однако за это короткое время он сделал столько и такого, что уже можно сказать: одна из самых впечатляющих политических карьер последнего полувека или уже завершилась, или идёт к своему концу.

Удивляет при этом и то, что Трамп не только не предпринял ничего в отношении, как принято считать, главного соперника США – Китая, но и имеет шанс стать борцом скорее с друзьями Америки, чем с её врагом ( введя было 25%-ные пошлины на товары из Мексики и Канады на тринадцатый день своего президентства , он быстро отсрочил их вступление в силу на месяц – но этот срок закончился в субботу , и либо придётся пересмотреть своё собственное решение ещё раз, либо открыть реальный „огонь по своим“, чтобы боялись чужие). Реверансы Москве, раздаваемые практически каждый день (уже появились шутки о том, что если не видеть авторства, непонятно, кому принадлежит тот или иной твит – Трампу или Медведеву), ни при каких обстоятельствах не смогут оторвать Россию от Китая: в Кремле прекрасно понимают, что другого надёжного союзника у него нет, а в Пекине довольны тем, что получили послушного вассала и не собираются его „продавать“, если только не будет назначена очень высокая цена, о чём сейчас не идёт и речи. В итоге возникает патовая ситуация, из которой не просматривается никакого достойного выхода.

Проблема, порождаемая всеми этими инициативами, состоит, однако, в том, что, проваливаясь или не давая соответствующего эффекта, они станут фактором формирования имиджа Д.Трампа не столько как „возмутителя спокойствия“, склолько как откровенного неудачника, не решающего те задачи, о которых он так много говорил и говорит (например, усиление сдерживания Китая, ныне считающегося главным геополитическим соперником Америки), что в конечном счете (причём довольно скоро, на мой взгляд) превратит его из актива в балласт.

Республиканцы против Трампа

И тут возникает уже следующий вопрос – вопрос не о том, получится ли у Трампа реализовать ту радикальную повестку, с которой он вернулся в Белый Дом, а о том, каковы его шансы на выживание – политическое и даже физическое.

Здесь я должен заметить, что – в отличие от большинства американских президентов последнего времени – Дональд Трамп фактически „приватизировал“ одну из основных политических партий страны, превратив Республиканскую партию в личную „группу поддержки“ (всего лишь два сенатора – С.Коллинз от штата Мэн и Л.Мурковски от Аляски – проголосовали на прошлой неделе против наиболее одиозной из предложенных президентом для утверждения кандидатур, директора ФБР К.Пателя). Подобное положение было выгодно республиканцам при двух условиях: относительной рациональности Трампа и устойчивости „правой волны“, спровоцированной даже не столько им, сколько перегибами и излишествами предшествующей ему демократической администрации.

Трамп сломал один из важных американских политических стереотипов: крупный бизнес может стоять за кандидатами и политиками, но не становиться ими.

Между тем, вскоре на фоне нарастающего разочарования Трампом как личностью перед массой политиков встанет вопрос о том, насколько их политическое будущее может быть с ним связано. Этот вопрос можно было ставить и раньше, так как трампизм не был залогом успеха во многих случаях уже давно: например, в 2022 г. на губернаторских выборах в Мэриленде, где пользовавшийся уверенной поддержкой местных жителей губернатор-республиканец Л.Хоган завершал свой последний срок, трампист Д.Кокс победил на праймериз К.Шульц, опытную коллегу уходящего главы штата именно из-за поддержки Д.Трампа – но только для того, чтобы крупно проиграть выборы демократу-афроамериканцу У. Муру. Эта модель вполне может стать ролевой уже в 2026 г., когда многие трамповские выдвиженцы в массовом порядке будут отвергнуты даже там, где умеренные республиканцы имели бы большие шансы на победу. Поэтому сложно поверить, что партия не попытается „восстать“ против президента.