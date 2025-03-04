ВИДЕО | В Германии автомобиль въехал в толпу людей: погибли два человека

В центре Мангейма днем 3 марта два человека погибли, десять получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу, пишет DW. Это произошло в разгар празднования „бешеного понедельника“ (Rosenmontag) - завершения карнавального сезона, которое отмечают в последний понедельник перед началом пасхального поста. На улицах проходят карнавальные шествия и массовые гуляния в праздничных костюмах.

Мангейм расположен на севере федеральной земли Баден-Вюртемберг на границе с Гессеном и Рейнланд-Пфальцем. Население города составляет около 320 000 человек - это второй по величине город Баден-Вюртемберга.

Водитель протаранил толпу около 12.15 в самом центре Мангейма - на углу улиц Планкен и Курпфальцштрассе, близ площади Парадеплатц. Там работал карнавальный рынок с 60 лавками и игровыми палатками.

Судя по кадрам с места ЧП, злоумышленник был за рулем черного автомобиля Ford Fiesta. Водитель задержан. Полиция сообщила, что он действовал в одиночку.

Подозреваемый - 40-летний гражданин Германии

Полиция Мангейма опубликовала официальное заявление об инциденте, согласно которому подозреваемый - 40-летний гражданин Германии, проживающий в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Этот регион граничит с Мангеймом.

„На данном этапе расследования подозрений в политической подоплеке нет“, - заявили в полиции. Стражи порядка обратили внимание, что появившиеся в соцсетях фотографии водителя и его паспорта - фейки. Источники газеты Zeit утверждают, что у злоумышленника нет миграционного прошлого.

По данным полиции, погибли два человека , пятеро получили серьезные ранения, еще пять - легкие травмы.

Bild: У водителя проблемы с психикой

По информации газеты Bild, подозреваемый ранее не попадал в поле зрения полиции в связи с экстремизмом или терроризмом. Однако у него были проблемы с психикой. По данным Bild, во время задержания он выстрелил себе в рот из холостого пистолета, получив опасные для жизни травмы.