ВИДЕО | В Германии автомобиль въехал в толпу людей: погибли два человека
В Мангейме автомобиль въехал в толпу в разгар празднования „бешеного понедельника“. Два человека погибли, десять ранены. Подозреваемый - 40-летний гражданин Германии. По данным СМИ, у него проблемы с психикой.
В центре Мангейма днем 3 марта два человека погибли, десять получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу, пишет DW. Это произошло в разгар празднования „бешеного понедельника“ (Rosenmontag) - завершения карнавального сезона, которое отмечают в последний понедельник перед началом пасхального поста. На улицах проходят карнавальные шествия и массовые гуляния в праздничных костюмах.
Мангейм расположен на севере федеральной земли Баден-Вюртемберг на границе с Гессеном и Рейнланд-Пфальцем. Население города составляет около 320 000 человек - это второй по величине город Баден-Вюртемберга.
Водитель протаранил толпу около 12.15 в самом центре Мангейма - на углу улиц Планкен и Курпфальцштрассе, близ площади Парадеплатц. Там работал карнавальный рынок с 60 лавками и игровыми палатками.
Судя по кадрам с места ЧП, злоумышленник был за рулем черного автомобиля Ford Fiesta. Водитель задержан. Полиция сообщила, что он действовал в одиночку.
Подозреваемый - 40-летний гражданин Германии
Полиция Мангейма опубликовала официальное заявление об инциденте, согласно которому подозреваемый - 40-летний гражданин Германии, проживающий в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Этот регион граничит с Мангеймом.
„На данном этапе расследования подозрений в политической подоплеке нет“, - заявили в полиции. Стражи порядка обратили внимание, что появившиеся в соцсетях фотографии водителя и его паспорта - фейки. Источники газеты Zeit утверждают, что у злоумышленника нет миграционного прошлого.
По данным полиции, погибли два человека , пятеро получили серьезные ранения, еще пять - легкие травмы.
Bild: У водителя проблемы с психикой
По информации газеты Bild, подозреваемый ранее не попадал в поле зрения полиции в связи с экстремизмом или терроризмом. Однако у него были проблемы с психикой. По данным Bild, во время задержания он выстрелил себе в рот из холостого пистолета, получив опасные для жизни травмы.
После наезда почти все улицы в центре Мангейма были перекрыты. На дорогах и мостах полицейские с автоматами проверяли документы, в небе кружил вертолет.
Третий наезд на людей в Германии за 2,5 месяца
За последние недели в Германии произошло несколько нападений, в ходе которых автомобили въезжали в толпу. 20 декабря шесть человек погибли в Магдебурге, где 50-летний врач-психиатр родом из Саудовской Аравии наехал на гостей рождественского рынка.
13 февраля 24-летний афганский беженец въехал в группу демонстрантов в Мюнхене. Тогда погибли молодая женщина и ребенок.