Говорила ли Урсула фон дер Ляйен, что свобода слова — это вирус, а цензура — вакцина?

В тех публикациях говорилось о ролике, который 23 февраля разместил англоязычный аккаунт RT в соцсети X. Видео сопровождалось подписью: „ЕС должен „вакцинироваться“ от „вредоносной“ информации — фон дер Ляйен с безумными глазами“. Спустя несколько часов на этот твит сослался пророссийский англоязычный блогер @GabeZZOZZ , который подписал ролик так: „Урсула описывает свободу слова как вирус, а цензуру — как вакцину от него. Пусть будет ясно, что она, как и все остальные, выступающие за цензуру, — это настоящий вирус, поражающий Европу“. Пост @GabeZZOZZ, на который в том числе ссылались российские блогеры, набрал 3,3 млн просмотров. Кроме того, на него действительно обратил внимание владелец X, миллиардер Илон Маск, написавший в комментариях лишь короткое: „Уау“.

Накануне массового распространения цитаты в Рунете можно было встретить немногочисленные публикации, не ставшие вирусными, но содержавшие пересказ предполагаемых слов главы Еврокомиссии. Например, Telegram-канал „Искловый котелок“ (4900 просмотров) писал так: „Председатель Евросоюза Урсула фон дер Ляйен сегодня описала свободу слова как „вирус“, а цензуру — как его „вакцину“. Дабы не распространялись „вредные мнения“. Если вы думаете, что это шутка и вымысел, — вот вам пост в X, где даже Илон Маск о**ел“. В некоторых ранних постах также приводилось полутораминутное видео с соответствующим выступлением европейской чиновницы, сопровождаемое англоязычными субтитрами.

В Рунете публикации с этой цитатой появились не позднее 25 февраля. „Глава Евросоюза Урсула фон дер Ляйен призвала к „вакцинации“ общества от неудобной информации: „Свобода слова — это вирус! А цензура — вакцина!“ Председатель Европейской комиссии заявила о необходимости формирования „иммунитета“ общества к „манипуляциям информацией“. Она подчеркнула, что важнее не опровергать ложные сведения, а подвергать их цензуре ещё до того, как они достигнут аудитории“, — говорится в посте Telegram-канала „ Банкста “ (83 000 просмотров на момент написания этого разбора).

работа с найденной дезинформацией. Тут фон дер Ляйен напомнила о возможностях, заложенных в европейских законах: об искусственном интеллекте (AI Act) и о цифровых услугах (The Digital Services Act, DSA). „Как только мы обнаружили вредоносную информацию или пропаганду, мы должны обеспечить её быстрое удаление и блокировку, и эта роль ложится на онлайн-платформы, у которых теперь есть набор обязанностей“, — добавила она.

Во второй половине своей речи глава Еврокомиссии заявила , что ЕС должен бороться с подобной дезинформацией, и объявила о намерении создать „Щит европейской демократии“ — проект, который будет посвящён ограничению иностранного влияния и информационных манипуляций. По её словам, основные ресурсы этой программы должны пойти на несколько основных элементов, среди которых:

Значительная часть речи фон дер Ляйен была посвящена выборам в Европейский парламент, которые состоялись примерно три недели спустя, а также предполагаемому иностранному вмешательству, сопровождавшему предвыборную кампанию. В ходе своего выступления глава Еврокомиссии отметила , что личные свободы (включая свободу слова и выражения своих взглядов), право на протест, а также сопровождающие их обязанности — одни из основных признаков современной демократии. Однако, по её словам, кампании по дезинформации могут вызывать в обществе хаос и раздор. В качестве примера фон дер Ляйен привела фейковое видео, согласно которому солдаты ВСУ, прибывшие на реабилитацию, завезли во Францию туберкулёз. „Проверено“ ранее выяснило , что первоисточник этой информации — прокремлёвские Telegram-каналы, а сама она недостоверна.

Прежде чем перейти к самому видео, разберёмся, когда оно было снято. Выступление фон дер Ляйен, отрывок которого стал вирусным в феврале 2025 года, проходило в рамках Демократического саммита в Копенгагене, состоявшегося ещё в мае 2024 года. Поэтому ещё тогда в Рунете можно было встретить похожие посты без прямой цитаты, в которых также утверждалось, будто глава Еврокомиссии призывала бороться с неудобной информацией и „неправильным мышлением“ с помощью цензуры. Например, об этом писали Telegram-каналы „ Кот Костян “ (88 000 просмотров), „ Голос Мордора “ (50 000) и SVTV (36 000, аналогичный пост там вышел и в 2025 году).

Искомый фрагмент из вирусного видео начинается на временной отметке 14:04. Там фон дер Ляйен использует английские слова debunking, что переводится как „разоблачение, опровержение“, и prebunking, что можно перевести как „предварительное опровержение“, но по смыслу подходит и „предупреждение [о дезинформации]“. Ниже приводим наш вариант перевода:

„И наконец, нужна устойчивость. По мере развития технологий нам необходимо укреплять общественный иммунитет против манипулирования информацией. Ведь исследования показали, что предупреждение [о дезинформации] гораздо успешнее, чем опровержение. Предупреждение — это, по сути, противоположность опровержения. Иными словами, профилактика предпочтительнее лечения. Например, если представить манипуляции информацией как вирус: вместо того чтобы лечить инфекцию, когда она уже распространилась (это опровержение), гораздо лучше вакцинироваться, чтобы организм был привит. Предупреждение — это тот же подход. Поскольку дезинформация зависит от тех людей, которые передают её другим, важно, чтобы все знали, в чём заключается влияние вредоносной информации и какие методы за ней стоят. И с ростом таких знаний снижаются и наши шансы попасть под это влияние. А это повышает устойчивость общества, которая нам так необходима“.

Согласно совместной статье-руководству от BBC Media Action, Кембриджского университета и технокомпании Jigsaw, предварительное опровержение фокусируется не на самих фейках, а на создании у людей упреждающей устойчивости к ложной информации. Авторы заявляют, что существует две основные формы этой техники:

Борьба с ложными нарративами. Развенчание отдельных фейков реактивно и отнимает много времени, в то время как развенчание более широких историй может разрушить основы нескольких утверждений одновременно; Распространение знаний о способах дезинформации. Суть заключается в информировании о методах и стратегиях, наиболее часто используемых для введения людей в заблуждение.

Было опубликовано немало статей, в которых заявлялось об эффективности предварительного опровержения, однако выводы о его превосходстве над традиционным фактчекингом разнятся. Так, в одном из исследований утверждалось, что обычные разоблачения всё же были немного более эффективны, чем предварительные, в другом — что в некоторых случаях (например, при политизации научных фактов) может быть наоборот, а в третьем — что в борьбе с дезинформацией полагаться всё-таки стоит именно на „предопровержение“.

Таким образом, в своей речи фон дер Ляйен сравнивала с вирусом не свободу слова, а дезинформацию, которая быстрыми темпами может распространяться от одного человека к другому. Вакциной глава Еврокомиссии назвала не цензуру, а предупреждение о дезинформации, цель которого — научить людей критически анализировать информацию, распознавать манипуляции и развить когнитивный иммунитет, чтобы они с меньшей вероятностью оказывались введёнными в заблуждение. При этом в другой части своего выступления фон дер Ляйен действительно говорила об удалении и блокировке обнаруженной в соцсетях вредоносной информации или пропаганды.

Итог: Искажённая цитата

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