ОТ РЕДАКЦИИ | Одним кулаком Трамп грозит Зеленскому, вторым - Путину. Что он покажет Европе?

То, что случилось в Овальном кабинете Белого дома в минувшую пятницу, отчасти было ожидаемым, но большинство все равно переживает сильный шок. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом завершилась ссорой, разразившейся прямо перед телекамерами. Ни одна из сторон не сумела (или не захотела) проявить сдержанность и внимание к партнеру по переговорам. После этого мнения разделились: кто-то винит в провале переговоров Трампа, кто-то — резко высказывается о Зеленском.

В любом случае, ситуация еще больше осложнилась. Презрение Трампа и его окружения к Зеленскому и его команде не должно быть неожиданностью для публики, ведь в 2019 году Трамп уже был в центре скандала из-за Украины, когда оказывал давление на Зеленского, требуя от украинцев помощи в сборе компрометирующих материалов на Джо Байдена.

В ходе предвыборной кампании 2024 года украинское руководство явно симпатизировало демократам, что, конечно, не могло остаться незамеченным командой Трампа. Тем не менее, сейчас в более сложном положении находится именно Зеленский, который прибыл в Вашингтон за поддержкой и помощью. Трамп же находится в роли хозяина. И какими бы мощными ни были общественная поддержка Запада Украины в сложившейся ситуации, прекращение или радикальное сокращение военной помощи со стороны США стало бы для Украины колоссальным ударом. Ведь подавляющая часть вооружений поступала не от европейцев, а именно от американцев.

Показать кулак всем

В данном случае речь идет о шантаже и давлении со стороны администрации Трампа. Трамп пообещал усадить Украину и Россию за стол переговоров — задача, которая представляется крайне сложной, поскольку обе стороны демонстрируют готовность продолжать войну и не проявляют интереса к переговорам.

Единственный способ добиться своего это пригрозить Путину наращиванием военной помощи США Украине и одновременно угрожать Украине прекращением этой самой помощи.