ОТ РЕДАКЦИИ | Одним кулаком Трамп грозит Зеленскому, вторым - Путину. Что он покажет Европе?
Поскольку нынешние угрозы схожи с теми, что были во времена холодной войны, решения также должны быть аналогичными тем, которые были приняты для снижения рисков в тот период.
То, что случилось в Овальном кабинете Белого дома в минувшую пятницу, отчасти было ожидаемым, но большинство все равно переживает сильный шок. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом завершилась ссорой, разразившейся прямо перед телекамерами. Ни одна из сторон не сумела (или не захотела) проявить сдержанность и внимание к партнеру по переговорам. После этого мнения разделились: кто-то винит в провале переговоров Трампа, кто-то — резко высказывается о Зеленском.
В любом случае, ситуация еще больше осложнилась. Презрение Трампа и его окружения к Зеленскому и его команде не должно быть неожиданностью для публики, ведь в 2019 году Трамп уже был в центре скандала из-за Украины, когда оказывал давление на Зеленского, требуя от украинцев помощи в сборе компрометирующих материалов на Джо Байдена.
В ходе предвыборной кампании 2024 года украинское руководство явно симпатизировало демократам, что, конечно, не могло остаться незамеченным командой Трампа. Тем не менее, сейчас в более сложном положении находится именно Зеленский, который прибыл в Вашингтон за поддержкой и помощью. Трамп же находится в роли хозяина. И какими бы мощными ни были общественная поддержка Запада Украины в сложившейся ситуации, прекращение или радикальное сокращение военной помощи со стороны США стало бы для Украины колоссальным ударом. Ведь подавляющая часть вооружений поступала не от европейцев, а именно от американцев.
Показать кулак всем
В данном случае речь идет о шантаже и давлении со стороны администрации Трампа. Трамп пообещал усадить Украину и Россию за стол переговоров — задача, которая представляется крайне сложной, поскольку обе стороны демонстрируют готовность продолжать войну и не проявляют интереса к переговорам.
Единственный способ добиться своего это пригрозить Путину наращиванием военной помощи США Украине и одновременно угрожать Украине прекращением этой самой помощи.
Вероятно, единственный способ для Трампа добиться своего — это пригрозить Путину наращиванием военной помощи США Украине и одновременно угрожать Украине прекращением этой самой помощи. В этом контексте стоит отметить, что до сих пор Трамп делал угрожающие жесты исключительно в адрес Украины, в то время как в сторону Путина и Кремля он посылал лишь знаки благосклонности и комплименты. Это, в свою очередь, лишь усилило недовольство Украины и остального Запада.
Обещания Европы действовать, усилить поддержку Украины и укрепить свою обороноспособность мы слышим уже несколько лет. Однако за словами не последовали реальные действия. Сейчас прозвенел последний звонок. Больше откладывать нельзя — необходимо срочно наращивать оборонный потенциал и оборонное производство Европы. Вернулись угрозы времен холодной войны, и для них требуются аналогичные решения — как в те годы, когда Европе угрожал не путинский режим, а Советский Союз. В 1980-е годы было нормой, что военные расходы европейских союзников НАТО составляли от 2,5 до 4 процентов ВВП. Кроме того, необходимо существенно увеличить численность вооруженных сил. Серьезные времена требуют серьезных решений и умения показать железный кулак настоящему противнику.
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