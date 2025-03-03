Йыхвискому „Фениксу“ отказали в дополнительном финансировании

Футбольный клуб „Феникс“ из Ида-Вирумаа в прошлом году дебютировал в третьей по силе лиге Эстонии. По итогам сезона команда набрала 45 очков в 36 матчах, заняла седьмое место и избежала переходных игр. Новый сезон „Феникс“ начал с победы: в прошлую субботу на своем поле команда обыграла молодежный состав „Пайде“ со счетом 3:1.

Как сообщает RusERR, в первой половине февраля руководитель клуба Сергей Иванов обратился в комиссию с просьбой выделить 4100 евро для участия главной команды в Первой лиге чемпионата Эстонии. Однако ходатайство не было удовлетворено.

„По результатам обсуждения члены комиссии пришли к мнению, что футбольному клубу „Феникс“ итак выплачиваются различные субсидии в размере более 20 000 евро в год, а сбор за участие в чемпионате был прогнозируемым. Клуб заранее знал, что продолжит играть в этой лиге. В данный момент в бюджете на 2025 год такие расходы не предусмотрены“, – ответил на прошлой неделе председатель комиссии Тимо Муттанен.

Появление футбольного клуба „Феникс“ стало возможным благодаря неустанной работе преданных сторонников футбольного движения в Эстонии, а также при непосредственной поддержке постоянных спонсоров и волостной управы Йыхви. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Официальная презентация клуба состоялась летом 2011 года на конференции, в которой приняли участие представители региональных футбольных команд и президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак. Точной датой основания клуба считается 15 августа 2011 года.

До февраля 2018 года клуб носил название „Локомотив“, но с приходом нового спонсора — компании „NaShcoins“ — было принято решение переименовать команду в футбольный клуб „Феникс“.

Сегодня клуб объединяет более 100 детей и подростков из различных городов и волостей Ида-Вирумаа. В 2016 и 2017 годах совместно с испанским футбольным клубом „Валенсия“ были организованы пятидневные детские летние лагеря.

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