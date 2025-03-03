Правдива ли аудиозапись, на которой Трамп-младший говорит, что США должны были поставлять оружие России, а не Украине?

На момент написания этого разбора 219-й выпуск подкаста Triggered под названием FBI Dream Team, Plus Taking Your Questions Live! („Команда мечты ФБР, а также ответы на ваши вопросы в прямом эфире“) не был доступен на Spotify. Однако он выложен в видеоформате на платформе Rumble. За весь часовой ролик Трамп-младший упомянул Украину всего один раз на отметке в 37:17, отвечая на вопрос подписчика. Сын президента США сказал, что был бы рад видеть в Украине структуру, похожую на Департамент эффективности госуправления (DOGE) во главе с миллиардером Илоном Маском, чтобы понимать, как Киев тратит деньги. Россию в этом выпуске Трамп-младший не упоминает вовсе, как и то, что она должна быть союзницей США вместо Украины. Хотя в вирусном ролике у сына американского президента есть некий собеседник, в оригинале он ведёт подкаст в одиночку.