Правдива ли аудиозапись, на которой Трамп-младший говорит, что США должны были поставлять оружие России, а не Украине?
В конце февраля 2025 года по Сети широко разошлась новость о заявлении, которое якобы сделал сын президента США. По его мнению, Вашингтон должен был выбрать в качестве союзника Москву, а не Киев. Мы проверили подлинность таких публикаций.
36-секундное видео с закадровым голосом, который, как утверждается, принадлежит Дональду Трампу — младшему, стало вирусным 26 февраля. Ролик представляет собой запись экрана, на котором играет подкаст Triggered, а Трамп-младший якобы заявляет, что США должны были поставлять оружие России, ведь никто не выберет в качестве союзника Украину, когда на другой чаше весов мощная ядерная держава, богатая природными ресурсами, которые всем нужны. Цитату Трампа-младшего или само видео опубликовали Telegram-каналы Анатолий Шарий (916 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Царьград“ (352 000), „Дмитрий Никотин“ (326 000), „ЗеРада“ (270 000), „Константин Малофеев“ (274 000), „КБ“ (238 000), „Nе.Сахар“ (222 000), Reverse side of the medal (205 000), „Дядя Слава“ (180 000) и др.
Дональд Трамп — младший — американский предприниматель, политический активист и старший сын президента США Дональда Трампа. Он ведёт подкаст Triggered, в котором освещает и комментирует политические и прочие новости преимущественно с правоконсервативной точки зрения. Подкаст доступен на популярных стриминговых платформах (Spotify, Apple Podcasts, Rumble). Как утверждают русскоязычные Telegram-каналы, в одном из недавних выпусков Трамп-младший заявил:
„Я вообще не могу себе представить, чтобы кто-то в здравом уме выбрал Украину в качестве союзника, если на другой чаше весов Россия. Сами подумайте — мощная ядерная держава, богатая природными ресурсами, которые всем нужны, буквально самое большое государство на планете. И с другой стороны —Украина, где есть Чернобыль и собаки, устойчивые к радиации. В то же время администрация Байдена такая: „Да, вот это союзник что надо! Давайте вложим в них все наши деньги!“ США надо было поставлять оружие России, если уж на то пошло“.
Некоторые блогеры ограничиваются лишь самой цитатой, но многие прикрепляют к ней видео с заявлением Трампа-младшего. Одни накладывали запись его голоса на его портрет, другие публиковали запись экрана компьютера при прослушивании Triggered (этот вариант распространился шире). Дизайн интерфейса напоминает стриминг Spotify, а в нижней правой части экрана указано, что это выпуск №219, опубликованный 25 февраля. Таймлайн показывает, что Трамп-младший делает своё заявление примерно в середине подкаста, причём происходит это после слов неизвестного собеседника.
На момент написания этого разбора 219-й выпуск подкаста Triggered под названием FBI Dream Team, Plus Taking Your Questions Live! („Команда мечты ФБР, а также ответы на ваши вопросы в прямом эфире“) не был доступен на Spotify. Однако он выложен в видеоформате на платформе Rumble. За весь часовой ролик Трамп-младший упомянул Украину всего один раз на отметке в 37:17, отвечая на вопрос подписчика. Сын президента США сказал, что был бы рад видеть в Украине структуру, похожую на Департамент эффективности госуправления (DOGE) во главе с миллиардером Илоном Маском, чтобы понимать, как Киев тратит деньги. Россию в этом выпуске Трамп-младший не упоминает вовсе, как и то, что она должна быть союзницей США вместо Украины. Хотя в вирусном ролике у сына американского президента есть некий собеседник, в оригинале он ведёт подкаст в одиночку.
Речь Трампа-младшего на разошедшейся по соцсетям записи звучит монотонно, в некоторых местах слышны неестественные интонации и при этом отсутствуют любые запинки. Анализ аудиофайла, проведённый главным научным сотрудником компании GetReal Хани Фаридом с использованием их технологии обнаружения дипфейков, показал, что клип с большой вероятностью был сгенерирован искусственным интеллектом.
„Проверено“ также проанализировало аудиодорожку из вирусной записи с помощью ИИ-детектора Hive. По результатам с вероятностью в 99,9% в ролике звучала сгенерированная компьютером речь, а не голос реального человека.
Поддельное видео с голосом Трампа-младшего широко разошлось по англоязычному сегменту соцсети X, некоторые публикации набрали десятки тысяч просмотров. Среди прочих его опубликовали несколько довольно популярных аккаунтов, связанных с Демократической партией США, — например, профиль FactPostNews, который Демпартия создала для борьбы с дезинформацией (сейчас пост удалён). Когда ролик стал вирусным, официальный представитель Трампа-младшего Эндрю Сурабиан написал в X: „Запись на 100% подделка, созданная с помощью ИИ“. Эту информацию подтвердил и исполнительный продюсер Triggered Дрю Линч.
Аудиозапись со сгенерированным голосом Трампа-младшего начала распространяться в X поздно вечером 26 февраля. При этом первая публикация, которая содержит вирусный ролик и которую обнаружило „Проверено“, была размещена в Telegram-канале „Военный обозреватель“ 26 февраля в 17:53 по московскому времени. Этот канал многократно упоминался в разборах „Проверено“ как распространитель, а иногда и первоисточник дезинформации.
Вскоре информация разошлась по другим прокремлёвским Telegram-каналам и СМИ. Фейковую цитату Трампа-младшего опубликовали десятки крупных российских изданий: „Комсомольская правда“, „Московский комсомолец“, „Аргументы и факты“, „Регнум“, Lenta.ru и др. После поста Сурабиана в X эти СМИ выпустили опровержение, но Telegram-каналы это не остановило — там ролик продолжил распространяться.
Таким образом, Трамп-младший не заявлял в своём подкасте, что Россия должна была быть союзницей США вместо Украины. В качестве доказательства использовалась поддельная аудиозапись, созданная при помощи ИИ.
Итог: Фейк