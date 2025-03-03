03.03.2025, 19:20
Бывший работник PERH признан виновным в педофилии, но, тем не менее, выйдет на свободу(3)
Благодаря горячей линии Lasteabi (116 111) были выявлены сексуальные преступления бывшего технического директора PERH. В понедельник Иво Милли был признан виновным в деяниях сексуального характера, направленных на десятилетнего ребенка. Однако он будет освобожден, как только приговор вступит в силу.
3 марта уездный суд Харьюмаа признал бывшего технического директора Северо-Эстонской региональной больницы Иво Милли виновным в совершении преступления, которое квалифицируется как педофилия. Согласно обвинительному заключению, в апреле прошлого года он совершил два деяния сексуального характера в отношении десятилетнего ребенка.
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