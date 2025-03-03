Бывший работник PERH признан виновным в педофилии, но, тем не менее, выйдет на свободу

Благодаря горячей линии Lasteabi (116 111) были выявлены сексуальные преступления бывшего технического директора PERH. В понедельник Иво Милли был признан виновным в деяниях сексуального характера, направленных на десятилетнего ребенка. Однако он будет освобожден, как только приговор вступит в силу.