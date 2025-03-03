Поношенное нижнее белье, обман покупателей и детский труд. Чего на самом деле стоят товары с Temu и Shein?

Арина Балоде часто заказывает товары в интернет-магазине Shein. Несколько месяцев назад она заказала нижнее белье. Женщина уверена, что полученные ею трусы-боксеры были ношеными. „Когда я открыла посылку, я была в шоке — я впервые в жизни получила вещь, бывшую в употреблении. Рядом были моя сестра и муж, и им было противно, что я вообще держу это в руках. Трусы были мятыми. Выглядели постиранными, потому что краска выцвела, были белые пятна“. Рисунок на полученных трусах тоже отличался от того, который Арина заказывала.