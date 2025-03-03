Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Пярну 50-летнего Эдуарда

Мужчина покинул место жительства 28 февраля. По словам близких, у него проблемы со здоровьем, и он может не помнить, где живет. Эдуард может находиться как в городе Пярну, так и в уезде. Возможно, его видели в прошлые выходные в автобусе №40, следующем из Пайкузе в Пярну.

Мужчина ростом 190 см, крепкого телосложения, лысый. В области головы у него есть шрамы. Был одет в теплую черную куртку и толстовку с капюшоном. На нем были темно-синие спортивные штаны Adidas и высокие коричневые ботинки.

Поскольку мужчина может находиться в растерянном состоянии и вести себя непредсказуемо, при его обнаружении полиция просит немедленно связаться с правоохранительными органами и по возможности избегать контакта с ним.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят звонить по номеру 112.