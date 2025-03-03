Полиция проводит служебную проверку в Таллиннском вытрезвителе, где умер 75-летний мужчина

Руководитель Таллиннского вытрезвителя, Маргус Треэс сказал, что на данный момент известно, что сотрудники вытрезвителя следили за мужчиной в соответствии с правилами. „Тем не менее, мы проведем служебную проверку для выяснения всех обстоятельств,“ отметил он. „Это стандартная процедура в случае происшествий с летальным исходом. Служебная проверка включает, например, анализ видеозаписей и экспертиз, а также беседы с сотрудниками, которые находились на работе в момент происшествия.“

Экстренная служба получила сообщение в пятницу около половины седьмого вечера, что на улице Вильде в районе Мустамяэ пьяный мужчина упал на камень. „На место происшествия первым прибыла скорая помощь, которая осмотрела мужчину. Госпитализация ему не потребовалась. Однако мужчина был в таком сильном алкогольном опьянении, что не мог отвечать на вопросы и не был способен самостоятельно идти, поэтому полицейские доставили его в вытрезвитель,“ рассказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Пирко Пярила.

В вытрезвителе мужчине снова провели медицинский осмотр. После этого его поместили в изолятор для вытрезвления, где его регулярно проверяли и следили за ним как физически, так и через видеонаблюдение.

„Во время полуночной физической проверки сотрудник заметил, что мужчина больше не дышит. Специалист из изолятора сразу же начал реанимировать мужчину, вызвал медика и сообщил в скорую помощь. К сожалению, медикам не удалось спасти мужчину, и прибывшая скорая констатировала его смерть,“- рассказал Пярила.

Точную причину смерти установит экспертиза.