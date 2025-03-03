Полиция проводит служебную проверку в Таллиннском вытрезвителе, где умер 75-летний мужчина(7)
Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) проводит служебную проверку в Таллиннском вытрезвителе, где на прошлой неделе умер 75-летний мужчина.
Руководитель Таллиннского вытрезвителя, Маргус Треэс сказал, что на данный момент известно, что сотрудники вытрезвителя следили за мужчиной в соответствии с правилами. „Тем не менее, мы проведем служебную проверку для выяснения всех обстоятельств,“ отметил он. „Это стандартная процедура в случае происшествий с летальным исходом. Служебная проверка включает, например, анализ видеозаписей и экспертиз, а также беседы с сотрудниками, которые находились на работе в момент происшествия.“
Экстренная служба получила сообщение в пятницу около половины седьмого вечера, что на улице Вильде в районе Мустамяэ пьяный мужчина упал на камень. „На место происшествия первым прибыла скорая помощь, которая осмотрела мужчину. Госпитализация ему не потребовалась. Однако мужчина был в таком сильном алкогольном опьянении, что не мог отвечать на вопросы и не был способен самостоятельно идти, поэтому полицейские доставили его в вытрезвитель,“ рассказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Пирко Пярила.
В вытрезвителе мужчине снова провели медицинский осмотр. После этого его поместили в изолятор для вытрезвления, где его регулярно проверяли и следили за ним как физически, так и через видеонаблюдение.
„Во время полуночной физической проверки сотрудник заметил, что мужчина больше не дышит. Специалист из изолятора сразу же начал реанимировать мужчину, вызвал медика и сообщил в скорую помощь. К сожалению, медикам не удалось спасти мужчину, и прибывшая скорая констатировала его смерть,“- рассказал Пярила.
Точную причину смерти установит экспертиза.
Майор полиции Айвар Крупп рассказал Delfi, что в сложные вечера то, что приходится развозить пьяных гуляк домой или помещать в вытрезвитель, вызывает изрядную головную боль. „Как будто полиция - таксисты“, — возмущен он. Крупп заявил, что на самом деле полиция уже давно работает на пределе своих возможностей, особенно в столице. „С алкоголем связано много проблем, и мы всегда предпочитаем, чтобы пьяный человек оставался дома или мог добраться туда самостоятельно. При необходимости патруль отвезет человека домой“, - сказал он. В вытрезвитель отвозят тех, кто опасен для себя, не имеет жилья или, например, потерял ключи от дома и не может назвать адрес, где его кто-то ждет.