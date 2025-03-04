177% от нормы осадков: объем сточных вод в Таллинне увеличился почти наполовину

По сравнению с январем прошлого года в Пальяссааре было очищено на 47% больше сточных вод, что означало дополнительную нагрузку на очистные сооружения в размере 2 миллионов кубометров. В среднем за последние пять лет объем сточных вод в Таллинне в январе составлял порядка 4,8 миллиона кубометров.

„Январь для очистной станции Пальяссааре был исключительным, так как мы столкнулись с нетипичными для сезона условиями и должны были как-то справляться с ними. Эти признаки указывают на изменение климата, – отметил директор по производству Tallinna Vesi Ивар Рyyбeль. Необычно большие объемы воды повлияли на процесс очистки сточных вод. – Поскольку зимой вода холодная, настолько большой приток затрудняет удаление азота и требует больше химикатов и электроэнергии, что делает очистку более дорогостоящей. Тем не менее, качество очистки воды было обеспечено“.

Январь характеризовался существенно большим количеством осадков – 87 мм, что составило 177% от нормы (49 мм). По данным Агентства окружающей среды, за последние 103 года в январе больше осадков выпало только в 2007 году. Средняя температура воздуха в январе составила 0,9 градуса, что на 4 градуса выше нормы (−3,1 градуса), став четвертым наиболее высоким показателем за последние 103 года

„Последние годы ясно показывают, что климатические изменения достигли Эстонии“, – подчеркнул Рyyбeль. Помимо исключительно дождливого января, это особенно заметно летом, когда выпадают обильные осадки, но также наблюдаются длительные периоды засухи.

В Таллинне для отвода дождевой воды используются как общие, так и раздельные системы канализации. Согласно плану развития, 12-летняя цель заключается в постепенном расширении раздельных систем в Таллинне, что наиболее эффективно делать вместе с реконструкцией трубопроводов. Одновременно разрабатываются дополнительные экологичные решения для управления ливневыми стоками.

Очистные сооружения Пальяссааре ежедневно очищают в среднем 133 000 м³ сточных вод на трех различных этапах. В прошлом году из сточных вод было удалено более 730 тонн мусора, 200 тонн песка, 12 000 тонн взвешенных веществ, 1 800 тонн азота и 240 тонн фосфора. Новое высокотехнологичное очистное оборудование позволяет более эффективно очищать сточные воды, что напрямую влияет на улучшение экологического состояния Балтийского моря.

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