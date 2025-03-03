Семеро иностранцев были вынуждены вернуться в Россию. Их не пропустили на погранпункте в Нарве
В минувшие выходные на пограничном пункте „Нарва-1“ в Эстонию не впустили семерых иностранцев, у которых не было законных оснований для пересечения эстонской границы.
Ко въезду в Эстонию не допустили по одному гражданину России, Сербии, Болгарии, Панамы, Беларуси, Украины и Молдовы, сообщает Идаская префектура.
„Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны“, – отметили в префектуре.
Всем иностранцам был запрещен въезд в нашу страну. Они вернулись в Россию.
Также пришлось вернуться в Россию россиянину, сербу и гражданину Армении, которых не пропустили на юго-восточных пунктах пограничного пропуска. Причины такие же.