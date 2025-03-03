В Эстонию запрещен въезд еще 55 гражданам Грузии: судьям, прокурорам, полицейским, депутатам

„В список лиц, которым запрещен въезд в страну, мы добавили еще 55 представителей Грузии, — сообщил министр иностранных дел Цахкна. — В список вошли судьи, прокуроры, полицейские и начальники полиции, создатели платформ и члены парламента, которые несут ответственность за преследование протестующих со стороны судебной системы, правосудия и правоохранительных органов. Грузинские депутаты из этого списка, например, участвовали в актах насилия или угрожали ими. Насилие, применяемое против протестующих, журналистов и лидеров оппозиции в Грузии, неприемлемо, преступно и противоречит правам человека“, — подчеркнул он.