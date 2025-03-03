В Эстонию запрещен въезд еще 55 гражданам Грузии: судьям, прокурорам, полицейским, депутатам
В понедельник, 3 марта, вступило в силу подписанное министром иностранных дел Маргусом Цахкна постановление, на основании которого Эстония вводит запрет на въезд 55 грузинским прокурорам, судьям, полицейским, депутатам парламента и прочим лицам.
„В список лиц, которым запрещен въезд в страну, мы добавили еще 55 представителей Грузии, — сообщил министр иностранных дел Цахкна. — В список вошли судьи, прокуроры, полицейские и начальники полиции, создатели платформ и члены парламента, которые несут ответственность за преследование протестующих со стороны судебной системы, правосудия и правоохранительных органов. Грузинские депутаты из этого списка, например, участвовали в актах насилия или угрожали ими. Насилие, применяемое против протестующих, журналистов и лидеров оппозиции в Грузии, неприемлемо, преступно и противоречит правам человека“, — подчеркнул он.
Вместе с Эстонией запрет на въезд в страну также ввели Латвия и Литва. В общей сложности въезд в Эстонию запрещен 83 гражданам Грузии.
В новом списке невъездных лиц 20 судей, 15 прокуроров, 10 полицейских, 3 начальника полицейских округов, 5 депутатов и 2 представителя медиаплатформ. Ознакомиться со списком можно на сайте Министерства иностранных дел.