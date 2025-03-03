„Никого не оскорблял“. Почему Зеленский не будет извиняться перед Трампом

Зеленский не намерен извиняться перед Трампом или выражать сожаление по поводу произошедшего в Овальном кабинете, как того неоднократно требовало окружение президента США. Даже глава НАТО призвал Зеленского найти способ перезагрузить отношения с лидером США.

Он сказал журналистам, что на этом этапе неправильно обсуждать отказ от захваченных Россией территорий.

Кроме того, несмотря на все давление из-за продолжающейся уже три года войны, несмотря на все требования Белого дома, который — справедливо это или нет — в силах защитить или оставить без помощи его страну, в воскресенье вечером Зеленский проявил твердость в своих решениях.

Зеленский сказал мне, что он готов выполнить одно из требований Дональда Трампа — подписать соглашение о полезных ископаемых, которое предоставит США доступ к некоторым природным ресурсам Украины.

Он положительно отозвался о плане Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о четырехступенчатом плане по прекращению боевых действий в Украине, над которым будут работать Великобритания, Франция и другие страны, прежде чем представить их США.

„Если мы не будем сохранять бодрость духа, мы подведем всех“, — сказал он.

Подвергнутый критике в Белом доме, а потом встреченный с почестями в Великобритании, Зеленский не выглядел подавленным — по крайней мере на публике.

Но примечательно, что за полтора часа до того, как самолет президента Украины оторвется от земли и он отправится домой, Зеленский захотел официально изложить свои доводы для общественности. На этот раз он говорил только по-украински, чтобы быть уверенным, что его поняли правильно.

Зеленский обнялся с Киром Стармером на Даунинг-стрит, где президента Украины приветствовала спонтанно собравшаяся толпа сочувствующих, а позже встретился за чаем с королем Карлом III.

Как рассказал мне источник в правительстве, Британия сделала все, чтобы обеспечить украинскому президенту „все удобства“, когда он прибыл в Лондон на саммит 18 мировых лидеров после того, как в пятницу вечером президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс устроили ему разнос.

Однако в тоне Зеленского во время разговора в тесной комнате в Станстеде не было ничего такого, что могло бы говорить о его стремлении продемонстрировать любезность.

Он отметил, что добирался до Белого дома несколько часов и его визит сам по себе был знаком уважения. Он также сказал, что „никого не оскорблял“, а спор, который разразился в Овальном кабинете, не был позитивным ни для одной из сторон.

Зеленский очень тщательно подбирал слова. Он пытался, насколько мог, не проводить „судмедэкспертизы“ того, что произошло. Говоря о Трампе, он не был груб — он вообще практически не вспоминал его по имени, — и предположил, что напряженность со временем пройдет.

Если вы видели весь тот ужас, который произошел в Овальном кабинете, вы, возможно, не станете винить Зеленского за то, что он решил не извиняться.

Если послушать, как Зеленский говорит о том, что произошло с его страной, можно понять, почему на данном этапе ему кажется невозможным признать необходимость компромиссов для прекращения войны. А услышав, как он в личной беседе рассказывает о насилии и страданиях, вы поймете его непонимание — как кто-то может смотреть на мир не так, как он, и не думать, что главное — любой ценой защитить свой народ и не дать агрессору Путину избежать наказания.

Но что в реальности? Ни Зеленский, ни какой-либо другой западный лидер пока не убедили Трампа принять этически четкую позицию. Даже если это тяжело принять, все равно надо признать, что без готовности к компромиссу трудно надеяться на завершение этой войны.

Зеленский, несомненно, настоящий мастер общения, но он еще и артист.

„Наши свободы и ценности не продаются“, — это послание хотел донести Зеленский, не желающий сдаваться. При этом он был готов подписать соглашение о полезных ископаемых.

Он снова выразил свою благодарность за поддержку США и другим странам. Но не стоит забывать, что сейчас, помимо публичных встреч с лидерами стран, проходит много контактов и за закрытыми дверями, между ними и их командами.

Когда наш разговор с Зеленским подходил к концу, на мой телефон пришло сообщение, что Макрон и Стармер предлагают месячное перемирие в рамках своего плана по достижению мира.

Я спросила Зеленского, знает ли он об этом предложении и согласился ли бы он на такую ​​сделку.

„Я все знаю“, — пошутил он, вызвав смех в зале. По пути к самолету он пожал журналистам руки и сфотографировался с ними.

Возможно, он хотел сказать свое слово в завершение драматичных и трудных выходных. Но разговоры об этом конфликте будут продолжаться много недель, если не месяцев.