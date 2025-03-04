Скоро на тропах здоровья установят зарядные станции для электромобилей. Смотрите, где именно(2)
Enefit и Eesti Terviseradade SA в конце 2024 года приступили к осуществлению проекта сотрудничества „Заряди два аккумулятора одновременно“, в рамках которого на парковках самых популярных троп здоровья будут установлены зарядные устройства для электромобилей. Проект направлен на то, чтобы содействовать движению людей на природе и сделать тропы здоровья более удобными и доступными для владельцев электромобилей.
„Для нас очень важно поддерживать привычку эстоноземельцев заниматься оздоровительным движением и предлагать экологичные решения“, — сказала председатель правления Enefit и член совета Eesti Terviseradade SA Келли Тосс-Каасик. „Мы установим зарядные устройства для электромобилей на парковках самых популярных троп здоровья, чтобы посетители троп здоровья могли активно проводить время на природе, поставив на это время свои электромобили на зарядку“, — сказала она.
По словам руководителя энергетического предприятия, важно, чтобы люди наряду со здоровым образом жизни могли все более удобным для себя образом делать выбор в пользу защиты природы. „Мы поддерживаем людей, выбирающих экологичные транспортные средства, создавая все новые возможности зарядки в местах, которые люди посещают в своей повседневной жизни: около магазинов, офисных зданий, а теперь и возле троп здоровья“. „Мы делаем использование экологичного транспорта все более удобным“, — отметила Тосс-Каасик.
На первом этапе проекта зарядные устройства для электромобилей, работающие в сети зарядных станций Enefit Volt, будут установлены на десяти тропах здоровья по всей Эстонии: Маммасте, Алутагузе, Холстре-Полли, Кадрина, Паливере, Вооремяэ, Кунингамяэ, Палукюла, Валгехобусемяэ и Выру-Кубия.
Первый пункт зарядки на тропе здоровья Маммасте уже установлен и открыт для всех пользователей. В начале лета сеть Enefit Volt пополнится новыми пунктами зарядки. Они будут установлены на тропах здоровья Холстре-Полли, Паливере, Кунингамяэ, Кадрина, Палукюла и Вооремяэ. Все пункты зарядки, которые создаются в рамках первого этапа проекта, будут полностью завершены летом 2026 года. В будущем такие пункты будут установлены и в других местах.
Руководитель Eesti Terviseradade SA Ассар Йыэпера добавил: „Мы чрезвычайно рады сотрудничеству с Enefit. Теперь, придя на тропу здоровья, вы сможете зарядить сразу два аккумулятора — как свой собственный, так и своего электромобиля. Это прекрасная возможность сочетать экологичное мышление с активным образом жизни, делая прогулки на природе еще более доступными и удобными“.
Концерн Eesti Energia совместно со Swedbank и Merko уже 19 лет развивает тропы здоровья в Эстонии, устанавливая освещение на ранее не освещенных или слабо освещенных природных тропах. Энергетический концерн в проекте троп здоровья в 2024 году представляло дочернее предприятие Enefit. В рамках проекта сотрудничества „Заряди два аккумулятора одновременно“ Enefit устанавливает зарядные устройства для электромобилей на парковках самых популярных троп здоровья по всей Эстонии.