Скоро на тропах здоровья установят зарядные станции для электромобилей. Смотрите, где именно

„Для нас очень важно поддерживать привычку эстоноземельцев заниматься оздоровительным движением и предлагать экологичные решения“, — сказала председатель правления Enefit и член совета Eesti Terviseradade SA Келли Тосс-Каасик. „Мы установим зарядные устройства для электромобилей на парковках самых популярных троп здоровья, чтобы посетители троп здоровья могли активно проводить время на природе, поставив на это время свои электромобили на зарядку“, — сказала она.

По словам руководителя энергетического предприятия, важно, чтобы люди наряду со здоровым образом жизни могли все более удобным для себя образом делать выбор в пользу защиты природы. „Мы поддерживаем людей, выбирающих экологичные транспортные средства, создавая все новые возможности зарядки в местах, которые люди посещают в своей повседневной жизни: около магазинов, офисных зданий, а теперь и возле троп здоровья“. „Мы делаем использование экологичного транспорта все более удобным“, — отметила Тосс-Каасик.

На первом этапе проекта зарядные устройства для электромобилей, работающие в сети зарядных станций Enefit Volt, будут установлены на десяти тропах здоровья по всей Эстонии: Маммасте, Алутагузе, Холстре-Полли, Кадрина, Паливере, Вооремяэ, Кунингамяэ, Палукюла, Валгехобусемяэ и Выру-Кубия.

Первый пункт зарядки на тропе здоровья Маммасте уже установлен ​​и открыт для всех пользователей. В начале лета сеть Enefit Volt пополнится новыми пунктами зарядки. Они будут установлены на тропах здоровья Холстре-Полли, Паливере, Кунингамяэ, Кадрина, Палукюла и Вооремяэ. Все пункты зарядки, которые создаются в рамках первого этапа проекта, будут полностью завершены летом 2026 года. В будущем такие пункты будут установлены и в других местах.