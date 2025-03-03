„Нарва Юнайтед“: лучший сезон за 13 лет и амбициозные планы бороться за чемпионство

– У нас в клубе, да и во многом, в целом, в чемпионате Эстонии, можно выделить три основные группы игроков, – рассказывает Дмитриев. – Первая – это молодёжь, которая по каким-либо причинам не видит себя в профессиональном футболе. Вторая – ветераны, завершившие карьеру в большом футболе. И третья – так называемые „легионеры“ или игроки из-за пределов Эстонии.

Александр также подчеркивает важность домашних матчей: „Мы начинаем полуфинал дома, и это большое преимущество. Вторая игра пройдет на выезде, а если потребуется третья, она снова будет в Нарве. Мы надеемся на поддержку наших болельщиков, которые всегда создают неповторимую атмосферу на трибунах“.

Чемпионат Эстонии по футзалу состоит из двух частей: регулярной и плей-офф. В высшей лиге участвуют 8 команд, из которых 6 выходят в плей-офф. Первые две команды сразу попадают в полуфинал, а остальные борются за выход в четвертьфиналах. „Мы обеспечили себе место в полуфинале, заняв первое место, – отмечает Дмитриев. – Это даёт нам значительное преимущество: если понадобится третья игра, она пройдёт на нашей площадке. Первый полуфинальный матч состоится 22 марта в Нарве, и мы уже активно готовимся к этому важному событию“.

Особенно важным стал матч с основным конкурентом – командой „Бункер Партнер“. „В предпоследнем туре мы сыграли с ними вничью, и это обеспечило нам первое место за тур до конца, – вспоминает Дмитриев. – На трибунах было более 600 болельщиков, и атмосфера была невероятной. В последнем туре, на выезде, мы тоже сыграли вничью, 5:5, и завершили регулярный чемпионат без поражений. Это историческое достижение для нашего клуба“.

Это наш 13-й сезон в высшей лиге, и он стал лучшим за всю историю клуба, – с гордостью рассказывает Александр Дмитриев. – Мы заняли первое место в регулярной части чемпионата, чего раньше никогда не удавалось. В 14 играх мы одержали 11 побед и 3 раза сыграли вничью. Это не только результат упорной работы, но и доказательство того, что работа до начала сезона и в рамках всего турнира проделана в правильном направлении“.

– Первая группа в нашем клубе – это молодые ребята, которые в возрасте 16-19 лет понимают, что профессиональная карьера в большом футболе у них не сложится, — объясняет Дмитриев. – Они начинают искать себя в других направлениях, и футзал становится для них отличной альтернативой. Здесь всё же меньше конкуренции, нагрузки более управляемые, и можно совмещать спорт с учёбой или работой.

По словам Дмитриева, многие молодые игроки приходят в футзал из футбольных клубов или молодёжных команд.Вторая группа – это игроки, которые завершили карьеру в большом футболе. „Это ветераны, которые уже отыграли своё в премиум-лиге или других профессиональных лигах, – говорит Дмитриев. – Они приходят в футзал, чтобы оставаться в форме, продолжать играть и продолжать быть частью спортивного сообщества“.

„Наши фанаты – это наша дополнительная сила“

Ярким примером такого перехода стал Карл Мёёль, известный футболист, который сыграл более 300 матчей в премиум-лиге Эстонии. „В этом сезоне он начал играть за команду „Саку Спортинг“ в футзале“, – отмечает Дмитриев.

Третья группа – это приезжие игроки „легионеры“. „У нас в клубе в этом сезоне сразу 6 парней из Украины. Эти ребята уже находились в Эстонии и с радостью присоединились к нашей команде перед началом текущего сезона. Они, несомненно, привносят в игру высокий уровень мастерства, так как многие из них ранее выступали в том числе и в профессиональных командах в Украине“.Дмитриев также отмечает, что в Эстонии есть команды, которые активно привлекают легионеров и приглашают для этого из-за рубежа. „Например, в силламяэской „Силле“ и таллиннском „Бункер Парнтер“ в этом сезоне задействованы легионеры из Венесуэлы и Коста-Рики. Мы в своей работе делаем ставку на тех игроков, которые уже находятся в Эстонии и адаптированы к жизни здесь, и это работает“.

Отличия футзала от большого футбола