„Нарва Юнайтед“: лучший сезон за 13 лет и амбициозные планы бороться за чемпионство
В этом сезоне „Нарва Юнайтед“ демонстрирует невероятные результаты, установив новый стандарт для клуба. Команда, выступающая в высшей лиге эстонского футзала, впервые за 13 лет заняла первое место в регулярной части чемпионата и вышла в полуфинал, не потерпев ни одного поражения. Александр Дмитриев, менеджер клуба, в эксклюзивном интервью Gazeta.ee поделился подробностями о сезоне, составе команды, ключевых моментах и планах на будущее.
Исторический сезон: первое место и без поражений“
Это наш 13-й сезон в высшей лиге, и он стал лучшим за всю историю клуба, – с гордостью рассказывает Александр Дмитриев. – Мы заняли первое место в регулярной части чемпионата, чего раньше никогда не удавалось. В 14 играх мы одержали 11 побед и 3 раза сыграли вничью. Это не только результат упорной работы, но и доказательство того, что работа до начала сезона и в рамках всего турнира проделана в правильном направлении“.
Особенно важным стал матч с основным конкурентом – командой „Бункер Партнер“. „В предпоследнем туре мы сыграли с ними вничью, и это обеспечило нам первое место за тур до конца, – вспоминает Дмитриев. – На трибунах было более 600 болельщиков, и атмосфера была невероятной. В последнем туре, на выезде, мы тоже сыграли вничью, 5:5, и завершили регулярный чемпионат без поражений. Это историческое достижение для нашего клуба“.
Структура чемпионата: путь к успеху
Чемпионат Эстонии по футзалу состоит из двух частей: регулярной и плей-офф. В высшей лиге участвуют 8 команд, из которых 6 выходят в плей-офф. Первые две команды сразу попадают в полуфинал, а остальные борются за выход в четвертьфиналах. „Мы обеспечили себе место в полуфинале, заняв первое место, – отмечает Дмитриев. – Это даёт нам значительное преимущество: если понадобится третья игра, она пройдёт на нашей площадке. Первый полуфинальный матч состоится 22 марта в Нарве, и мы уже активно готовимся к этому важному событию“.
Александр также подчеркивает важность домашних матчей: „Мы начинаем полуфинал дома, и это большое преимущество. Вторая игра пройдет на выезде, а если потребуется третья, она снова будет в Нарве. Мы надеемся на поддержку наших болельщиков, которые всегда создают неповторимую атмосферу на трибунах“.
Три основные группы игроков
– У нас в клубе, да и во многом, в целом, в чемпионате Эстонии, можно выделить три основные группы игроков, – рассказывает Дмитриев. – Первая – это молодёжь, которая по каким-либо причинам не видит себя в профессиональном футболе. Вторая – ветераны, завершившие карьеру в большом футболе. И третья – так называемые „легионеры“ или игроки из-за пределов Эстонии.
– Первая группа в нашем клубе – это молодые ребята, которые в возрасте 16-19 лет понимают, что профессиональная карьера в большом футболе у них не сложится, — объясняет Дмитриев. – Они начинают искать себя в других направлениях, и футзал становится для них отличной альтернативой. Здесь всё же меньше конкуренции, нагрузки более управляемые, и можно совмещать спорт с учёбой или работой.
По словам Дмитриева, многие молодые игроки приходят в футзал из футбольных клубов или молодёжных команд.Вторая группа – это игроки, которые завершили карьеру в большом футболе. „Это ветераны, которые уже отыграли своё в премиум-лиге или других профессиональных лигах, – говорит Дмитриев. – Они приходят в футзал, чтобы оставаться в форме, продолжать играть и продолжать быть частью спортивного сообщества“.
„Наши фанаты – это наша дополнительная сила“
Ярким примером такого перехода стал Карл Мёёль, известный футболист, который сыграл более 300 матчей в премиум-лиге Эстонии. „В этом сезоне он начал играть за команду „Саку Спортинг“ в футзале“, – отмечает Дмитриев.
Третья группа – это приезжие игроки „легионеры“. „У нас в клубе в этом сезоне сразу 6 парней из Украины. Эти ребята уже находились в Эстонии и с радостью присоединились к нашей команде перед началом текущего сезона. Они, несомненно, привносят в игру высокий уровень мастерства, так как многие из них ранее выступали в том числе и в профессиональных командах в Украине“.Дмитриев также отмечает, что в Эстонии есть команды, которые активно привлекают легионеров и приглашают для этого из-за рубежа. „Например, в силламяэской „Силле“ и таллиннском „Бункер Парнтер“ в этом сезоне задействованы легионеры из Венесуэлы и Коста-Рики. Мы в своей работе делаем ставку на тех игроков, которые уже находятся в Эстонии и адаптированы к жизни здесь, и это работает“.
Отличия футзала от большого футбола
Футзал — это вариация футбола в помещении.Футзал – это динамичная и зрелищная игра, которая требует от игроков быстрых решений и высокой физической подготовки. „Плотность игроков на площадке в футзале гораздо выше, чем в футболе, – говорит Дмитриев. – Если пересчитать на футбольное поле, то это примерно 24 на 24 игроков. В футзале каждый игрок участвует как в атаке, так и в обороне, что делает игру более интенсивной. Здесь нет времени на паузы – ты постоянно в движении, постоянно принимаешь решения“.
Ещё одно ключевое отличие – количество голов. „В среднем за игру в чемпионате Эстонии забивается 8-10 голов, – отмечает Дмитриев. – Ничьи 0:0 – большая редкость и случаются лишь раз в 2-3 сезона. Для зрителей это зрелищно: всегда есть голы и много моментов. В футзале счёт может измениться в любой момент, и это делает игру ещё более захватывающей“.
Молодёжь и женская команда: будущее клуба
Помимо основной команды FC Narva United активно развивает молодёжное направление.“У нас есть молодёжная команда U18, которая выступает в элитной лиге чемпионата Эстонии, – рассказывает Дмитриев. – Буквально на днях они заняли первое место в регулярном чемпионате“.
Также в клубе есть женская команда, которая выступает в народной лиге. „Девчонки тоже показывают отличные результаты и сейчас находятся на первом месте, – добавляет Дмитриев. – Мы стараемся развивать все направления, чтобы клуб был сильным не только в высшей лиге, но и на других уровнях“.
Планы на будущее: полуфинал и амбиции
22 марта „Нарва Юнайтед“ сыграет первый полуфинальный матч в Нарве. „Мы ждём болельщиков и готовимся к важному матчу, – говорит Дмитриев. – Это будет серьёзное испытание, но мы верим в свои силы. Наша цель – выйти в финал и бороться за чемпионство. Мы знаем, что это будет непросто, но команда готова к любым вызовам“.
Александр также подчеркивает важность поддержки болельщиков: „Наши фанаты – это наша дополнительная сила. Когда трибуны заполнены, игроки чувствуют эту энергию и выкладываются на все 100%. Мы приглашаем всех на матч 22 марта – это будет незабываемое событие“.
„Нарва Юнайтед“ продолжает укреплять свои позиции в эстонском футзале. Сейчас команда находится на пике формы и готова бороться за выход в финал. „Мы верим в свои силы и надеемся на поддержку болельщиков, – заключает Дмитриев. – Впереди у нас важные матчи, и мы сделаем всё, чтобы добиться успеха. Этот сезон уже стал историческим для нас, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом“.