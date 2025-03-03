В Кремле прокомментировали перепалку Зеленского с Трампом

Песков добавил, что этот конфликт показал, „насколько тяжело будет выйти на территорию урегулирования вокруг Украины, поскольку „киевский режим и Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны“, передает „Медуза“.

„И, конечно, Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей“, — добавил Песков.

Он также отметил, что в сфере разногласий Киева и Вашингтона „коллективный Запад частично стал утрачивать свою коллективность, началась фрагментация коллективного Запада, нюансировка позиций ряда стран и групп стран“.

28 февраля Владимир Зеленский, который приехал в Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых, досрочно покинул Белый дом после публичной перепалки с Дональдом Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. После этого Зеленский улетел в Великобританию, где принял участие в саммите европейских стран по окончанию российско-украинской войны.

Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и хочет только „воевать, воевать, воевать“. Члены его администрации потребовали от президента Украины извинений за „фиаско“ в Белом доме. Зеленский ответил, что Украина хочет закончить войну и благодарна Соединенным Штатам за помощь, но дал понять, что он не будет приносить извинения.

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