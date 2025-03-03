Премьер-министр Михал: внедрение нового углеродного налога ЕС необходимо отсрочить

„Я поддерживаю рекомендацию Дональда Туска отложить это (внедрение ETS2 — прим. ред.) в ЕС. Я уже говорил об этом публично, и просил подготовить позицию по этому вопросу“, — написал Михал в соцсетях.

Сообщение Михала появилось в ответ на опубликованную в понедельник в Postimees статью о директиве ETS2.

Несколько лет назад страны Европейского союза и Европейский парламент договорились, что с 2027 года система торговли квотами на выбросы парниковых газов будет также распространена на автомобильный транспорт и отопление жилых домов (ETS2).

Ожидается, что новый углеродный налог будет применяться к бензину и дизельному топливу, а также будет распространяться на источники тепла, такие как природный газ. Это должно помочь снизить потребление топлива и, следовательно, зависимость от крупнейших поставщиков ископаемого топлива. Однако новая схема может привести к росту цен на топливо. Стоимость источников отопления домохозяйств, таких как мазут и уголь, также увеличится.

Отсрочка принятия закона позволит провести дополнительную подготовку, что сделает ETS2 более приемлемой для многих стран.

В случае с топливом система распространяется на транспортное топливо, но есть некоторые виды его использования, которых она не касается, например, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство. Цель этого изменения — стимулировать использование более чистых альтернативных видов топлива в дорожном транспорте и поощрять использование более экологичных автомобилей. По прогнозам Министерства климата, в период с 2027 по 2028 год цена на бензин может вырасти максимум на 10 центов, а на дизельное топливо — на 12 центов.

По словам вице-канцлера Министерства климата Кристи Клаас, которая дала комментарий Ärileht в октябре 2024 года, расширение действия ETS коснется только тех, чьи дома отапливаются фоссильным топливом, например, природным газом или сланцевым маслом, которые сжигаются в небольших котельных.

„60% центрального отопления уже включены в имеющуюся систему торговли выбросами, и их изменение не затронет. Рост стоимости тепла в тех домах, которые присоединятся к системе с 2027 года, может составить, по некоторым оценкам, до 17 процентов“, — пояснила Клаас.

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